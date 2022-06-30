День экономиста Украины отмечается в середине осени.

Ежегодно в середине осени экономисты Украины отмечают свой профессиональный праздник. День экономиста посвящен всем работникам финансовых отделов в банках, частных и государственных компаниях, а также преподавателям и студентам экономических факультетов.

Когда отмечается День экономиста 2022

Украина отмечает этот праздник вместе со всем миром, во Всемирный день экономиста 12 октября. В эту дату проводят лекции и семинары по экономике, мастер-классы, дни открытый дверей в экономических учебных заведениях. Экономистов награждают грамотами, премиями и дипломами. В эту дату экономисты устраивают корпоративы и принимают поздравления от близких.

Поздравления с Днем экономиста

Сегодня День экономиста,

Считать умельцев светлый день.

Пусть взгляд ваш радостью искрится.

Не будет горестей, проблем.

Желаем вам большого счастья,

Любви огромной, доброты,

И никогда не ошибаться.

Успех с удачею найти.

***

Сегодня день твой, экономист!

Баланс всегда пусть будет чист

И премия в величине зарплаты,

Чтоб кошельки были богаты,

Чтоб мозг работал на отлично,

Царило счастье в жизни личной!

***

Желаем жить всегда в достатке,

Желаем кризисов не знать,

Всегда и пить и кушать сладко,

И никогда не унывать.

И на себе не экономить,

И не отказывать ни в чём,

И о коллегах тоже помнить,

И чаще поощрять рублём.

***

Поздравляю с Днём экономиста. Желаю каждый свой день использовать рационально и успешно для достижения всех целей, для покорения намеченных вершин. Пусть ни экономика, ни личное благополучие никогда не идут на спад. И пусть в твоей жизни всегда наблюдается экономический, профессиональный, личный рост!

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Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе — покой и умиротворение!

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Поздравляю с Днём экономиста и от души желаю уверенности, удачи, умения преуспевать во всём и всегда! Не экономь на себе и своих желаниях, не упускай своих возможностей в жизни и не допускай ни одной ошибки в работе!

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Поздравляю с Днём экономиста. Желаю всегда держать нос по ветру удачи и успеха, желаю никогда не останавливаться и с каждой достигнутой целью становиться ещё уверенней, сильней. Работы "на ура" и жизни с полным набором благ.

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Пусть благодаря людям этой профессии в жизни будет все в порядке с экономикой, будет на что баловать себя, на что дарить подарки и делать людям добро, а самое главное, радовать близких людей, чтобы видеть их улыбки.

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