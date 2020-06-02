Аппетитная и ароматная картошка по-селянски: как приготовить вкусное блюдо

Запеченные ломтики картофеля являются мягкими внутри и имеют тонкую хрустящую корочку.

Картошка по-селянски – простое сытное и вкусное блюдо из картофеля.

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Такая картошечка получается мягкая внутри и имеет хрустящую золотистую корочку с пряным вкусом и ароматом. Она хорошо пропечена, а также пропитана различными приправами и чесноком – вообще пальчики оближешь!

Ароматная картошка по-деревенски является отличным гарниром ко многим блюдам. Эта запеченная картошечка очень вкусно сочетается со многими соусами.

Картошка по-селянски в духовке

Картофель – 1,3 кг

Растительное масло – 5 ст.л.

Сладкая паприка – 1 ч.л. без верха

Куркума – 1 ч.л. без верха

Соль – 1 ч.л. без верха

Сухой чеснок – 0,3 ч.л.

Горчица сухая – 0,5 ч.л. (или 1 ч.л. без верха готовой)

Смесь специй для картофеля (кориандр, черный перец, тимьян, майоран, укроп) – 1 ч.л.

Картофель почистить, вымыть и нарезать дольками. Для этого каждую картофелину разрезать пополам и каждую половинку продольно разрезать на дольки.

Пересыпать картофель в кастрюлю, поставить на плиту и залить кипятком (можно накипятить воду в чайнике). Варить под крышкой с момента закипания 3 минуты. Снять с плиты и слить всю воду. Картофель немного остудить.

Включить духовку на 220°С.

В специи влить все растительное масло и перемешать. Влить масло со специями в картофель. Накрыть кастрюлю с картофелем крышкой и интенсивно потрясти. Специи должны быть равномерно распределены.

На застеленный фольгой противень в один ряд выложить кусочки картофеля. Смазывать фольгу маслом не нужно.

Выпекать 20-30 минут при 220°С, не снижая температуры. Ориентироваться следует на состояние картофеля: как только она станет золотистой и подрумянится – готово.

Подавать теплой. Очень вкусная такая картошка со сметанным соусом.

Картофель по-деревенски в микроволновке

Картофель – 5 шт.

Соль, черный молотый перец, сладкая молотая паприка – по вкусу

Чеснок – 2 зубчика

Растительное масло – 50 мл.

Картофель очистить, вымыть и обсушить. Нарезать его крупными дольками. Сложить картофель в миску, которая подходит для использования в микроволновой печи.

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Добавить в картофель соль, черный молотый перец, сладкую молотую паприку и растительное масло.

Хорошо перемешать картофель и отправить запекаться в микроволновку (крышкой картошку не накрывать). Готовить 8 минут при мощности 800 Ватт.

Затем достать картофель, добавить к ней измельченный чеснок и перемешать. Положить запекаться еще на 8 минут.

Подавать картофель в горячем виде со свежими овощами.

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