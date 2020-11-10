Приготовить салат их моркови по-корейски можно дома из доступных ингредиентов.

Известная овощная закуска из морковки появилась в 50-ых годах прошлого века. Рецепт был придуман советскими корейцами и очень полюбился всем советским жителям. До сих пор морковку по-корейски часто закрывают на зиму в банках или готовят на застолье, а рецептов приготовления этого блюда существуют десятки.

Многие покупают салат из моркови по-корейски в супермаркетах или на рынке, хотя приготовить его дома совсем несложно. Для приготовления вам понадобится несколько видов специй и немного времени.

Морковь по-корейски с чесноком и кориандром

Морковь - 1 кг.

Репчатый лук - 500 г.

Чеснок - 1 головка.

Уксус 70% - 1 ст.л.

Молотый красный перец - 0,5 ч.л.

Молотый черный перец 0,5 ч.л.

Молотый кориандр - 1 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Уксус - 3 ст.л.

Растительное масло.

Лук крупно нарезать. Морковь натереть на специальной терке или нарезать тонкой соломкой. Посолить, перемешать, позволить настоятся 30 минут. Пока морковь настаивается, пожарить лук на большом количестве растительного масла до темно-золотистой корочки.

В морковь добавить сахар и все специи, перемешать. Из сковороды убрать лук и оставить масло, немного остудить. Горячим маслом залить морковь, добавить мелко нарезанный чеснок, перемешать. Оставить в холодильнике на 3-5 часов.

Морковь по-корейски с баклажаном

Баклажан - 2 шт.

Морковь - 200 г.

Растительное масло с запахом - 5 ст.л.

Уксус - 2 ст.л.

Чеснок - 6 зубчиков.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 2 ст.л.

Соевый соус - 2 ст.л.

Перец черный и красный молотый.

Баклажаны со шкуркой нарезать соломкой. Посолить, оставить на несколько часов, слить жидкость, которую они выделили. Обжарить баклажаны на растительно масле.

Морковь натереть на специальной терке. Смешать морковь, жаренные баклажаны, соль, сахар, уксус и перцы. Добавить мелко нарезанный чеснок. Масло покипятить и сразу полить им салат. Добавить соевый соус. Тщательно перемешать и поставить в холодильник на несколько часов.

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Автор: Екатерина Пулатова