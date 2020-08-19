Именинники 19 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечаются 5 мужских и 2 женских именин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня.

Именины 19 августа 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, 19 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:

Архип - от древнегреческого имени Архиппос - "господствующий над лошадьми, управляющий лошадьми";

Макар - от древнегреческого Макариос ("благословение", "блаженный", "счастливый");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Спасий (Спас) - это имя означает, "тот, который спасает";

Феоктист - мужское имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "созданный Богом".

Именины 19 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующими именами:

Нонна - с латинского языка переводится как "девять", а вот с египетского - "посвященная Богу".

Кристина - женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus (то есть "христианка").

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Автор: Алина Вишневская