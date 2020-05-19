День вышиванки 2020: когда празднуют, интересные факты об украинской этнической одежде
Украинскую вышиванку часто называют кодом нации. В зависимости от исторического региона Украины детали и тематика орнамента вышивок отличаются. Поэтому по зашифрованным в ней символам можно определить регион происхождения ее владельца.
Когда празднуют День вышиванки 2020
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День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник. В этот день принято надевать национальные наряды, куда бы не пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями или где-либо.
Традиционно День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. Таким образом, в 2020 году этот праздник будем отмечать 21 мая.
История появления Дня вышиванки
Праздник зародился как студенческая инициатива. Идею акции в 2006 году предложила на тот момент студентка Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Леся Воронюк. Девушка предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Ее поддержали остальные студенты и преподаватели и оделись соответственно.
Сначала вышиванки надели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Ныне же в этот день украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а и по всему миру.
Интересные факты об украинской вышиванке
- Украинская вышиванка имеет очень древнее происхождение. Многочисленные исследования свидетельствуют, что одежда с вышивкой создавали еще до VI века.
- Первые вышиванки играли не столько функцию одежды, а, согласно поверьям, были неким оберегом для их владельцев от зла. Поэтому рубашки украшали узорами на рукавах, воротниках и подоле, чтобы узор касался тела.
- Вышивать национальную одежду раньше брались лишь женщины, ведь именно они дарили изделия мощную положительную энергетику. Сейчас вышивают не только женщины, но и мужчины.
- В каждом регионе Украины есть своя техника вышивания, орнамент и традиционные цвета вышивки. Иногда даже отдельные села могут похвастаться своими особенными вышиванками.
- В Украине есть около сотни различных вышивальных техник. Среди самых известных – крестик, гладь, низь, бегунок, плетение.
- Вышивка одной сорочки может занимать от двух недель до трех лет – все зависит от сложности техник.
- Первым модником, соединившим украинскую вышитую сорочку с будничной одеждой, стал Иван Франко. Он стильно скомбинировал вышитую рубашку с пиджаком. Именно в таком виде писателя можно увидеть на 20-гривневой купюре.
- Наибольшее количество людей в вышиванках, собравшихся в одном месте, было зафиксировано в День Независимости в 2011 году в городе Ровно. На центральном Майдане города тогда собралось 6570 людей в вышиванках. Эта цифра зафиксирована в Книге рекордов Украины.
- Сегодня наиболее распространены вышиванки белого цвета. Зато вышиванки черного цвета в древности было принято надевать только мужчинам.
- Украинский национальный наряд все больше вдохновляет дизайнеров. На модных подиумах тема вышивки подается в самых разнообразных вариантах.