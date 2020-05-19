День вышиванки 2020: когда празднуют, интересные факты об украинской этнической одежде

В День вышиванки украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а и по всему миру.

Украинскую вышиванку часто называют кодом нации. В зависимости от исторического региона Украины детали и тематика орнамента вышивок отличаются. Поэтому по зашифрованным в ней символам можно определить регион происхождения ее владельца.

Когда празднуют День вышиванки 2020

Читайте такжеЗеленые праздники: легенды, традиции, чем украшать дом

День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник. В этот день принято надевать национальные наряды, куда бы не пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями или где-либо.

Традиционно День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. Таким образом, в 2020 году этот праздник будем отмечать 21 мая.

История появления Дня вышиванки

Праздник зародился как студенческая инициатива. Идею акции в 2006 году предложила на тот момент студентка Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Леся Воронюк. Девушка предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Ее поддержали остальные студенты и преподаватели и оделись соответственно.

Сначала вышиванки надели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Ныне же в этот день украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а и по всему миру.

Интересные факты об украинской вышиванке