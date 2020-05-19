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День вышиванки 2020: когда празднуют, интересные факты об украинской этнической одежде

14:57, 19 мая 2020
Праздники
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Иллюстрация REUTERS

Украинскую вышиванку часто называют кодом нации. В зависимости от исторического региона Украины детали и тематика орнамента вышивок отличаются. Поэтому по зашифрованным в ней символам можно определить регион происхождения ее владельца.

Когда празднуют День вышиванки 2020

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День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник. В этот день принято надевать национальные наряды, куда бы не пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями или где-либо.

Традиционно День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. Таким образом, в 2020 году этот праздник будем отмечать 21 мая.

История появления Дня вышиванки

Праздник зародился как студенческая инициатива. Идею акции в 2006 году предложила на тот момент студентка Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Леся Воронюк. Девушка предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Ее поддержали остальные студенты и преподаватели и оделись соответственно.

Иллюстрация REUTERS

Сначала вышиванки надели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Ныне же в этот день украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а и по всему миру.

Интересные факты об украинской вышиванке

  1. Украинская вышиванка имеет очень древнее происхождение. Многочисленные исследования свидетельствуют, что одежда с вышивкой создавали еще до VI века.
  2. Первые вышиванки играли не столько функцию одежды, а, согласно поверьям, были неким оберегом для их владельцев от зла. Поэтому рубашки украшали узорами на рукавах, воротниках и подоле, чтобы узор касался тела.
  3. Вышивать национальную одежду раньше брались лишь женщины, ведь именно они дарили изделия мощную положительную энергетику. Сейчас вышивают не только женщины, но и мужчины.
  4. В каждом регионе Украины есть своя техника вышивания, орнамент и традиционные цвета вышивки. Иногда даже отдельные села могут похвастаться своими особенными вышиванками.
  5. В Украине есть около сотни различных вышивальных техник. Среди самых известных – крестик, гладь, низь, бегунок, плетение.
  6. Вышивка одной сорочки может занимать от двух недель до трех лет – все зависит от сложности техник.
  7. Первым модником, соединившим украинскую вышитую сорочку с будничной одеждой, стал Иван Франко. Он стильно скомбинировал вышитую рубашку с пиджаком. Именно в таком виде писателя можно увидеть на 20-гривневой купюре.
  8. Наибольшее количество людей в вышиванках, собравшихся в одном месте, было зафиксировано в День Независимости в 2011 году в городе Ровно. На центральном Майдане города тогда собралось 6570 людей в вышиванках. Эта цифра зафиксирована в Книге рекордов Украины.
  9. Сегодня наиболее распространены вышиванки белого цвета. Зато вышиванки черного цвета в древности было принято надевать только мужчинам.
  10. Украинский национальный наряд все больше вдохновляет дизайнеров. На модных подиумах тема вышивки подается в самых разнообразных вариантах.
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Теги: #День вышиванки#Вышиванка