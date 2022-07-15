15 июля Украина отмечает День миротворцев - официальный праздник участников миротворческих организаций. Миротворцы оказывают неоценимую помощь нашей страны во время войны с Россией. Эту дату Верховная Рада учредила в 2013 году на официальном уровне.
Цель празднования, как значится в указе Верховной Рады, — признание "мужества и доблести, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ и НАТО и обеспечение сохранения памяти славных героев-миротворцев, которые погибли во время исполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала".
День украинских миротворцев: история и значение праздника
Украинские миротворцы входят в международные миссии по поддержанию мира и безопасности с 1992 года. В течение этого времени около 45 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в более 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в различных регионах планеты, 55 из которых погибли.
21 мая 2013 года, учитывая вклад и значение национального миротворческого контингента Украины в деле укрепления мира и согласия в зонах военных конфликтов, отдавая честь тем, кто не пожалел свою жизнь и здоровье, Верховная Рада Украины ввела профессиональный праздник именно украинских миротворцев. Датой празднования определено 15 июля.
Стихотворные поздравления с Днем украинских миротворцев
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С Днем украинских миротворцев поздравляю,
Мира для дома, страны я желаю!
Пусть не коснется беда никогда,
Под стражей остались родные врата!
Здоровья для Вас заслужено точно,
Спокойные ждут впереди, пускай, ночи,
Добрые, ясные, славные дни,
Миротворцы - герои и молодцы!
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Солнце светит очень ярко,
Мы поздравим в этот день
Тех, что мир несут масштабно,
Позабыв про дребедень.
Миротворцы, этот праздник
По заслугам - только ваш.
Пусть же счастье и удача
Вас возьмут на абордаж.
***
Нелегкая работа и опасная,
Но с честью выполняете долг свой:
Миротворенья миссия прекрасная
Подчас переплетается с войной.
И кто-то должен, невзирая на усталость,
В горячих точках заслонить собой детей,
И, подавляя гнев, смиряя жалость,
Быть лишь посланцем Мира для людей.
***
Самоотверженны, делу верны,
Готовы собой расплатиться
За то, чтобы не было больше войны,
За то, чтобы мир возвратился.
Они - миротворцы, что против вражды,
Их дело достойно славы.
Так пусть никогда не познать им нужды
В борьбе за свободное право.
С Днем украинского миротворца!