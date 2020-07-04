День судебного эксперта 2020: история праздника, поздравления в стихах и картинках
Ежегодно 4 июля в Украине отмечается День судебного эксперта.
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Профессия судебного эксперта является уникальной по своему содержанию. Эти специалисты занимаются судебно-экспертной деятельностью, проводят судебные экспертизы в гражданских и хозяйственных делах и делают значительный вклад в защиту прав и свобод людей.
Судебная наука, в свою очередь, используется не только в обычных уголовных делах, но и в расследовании преступлений против окружающей среды.
День судебного эксперта: история праздника
Профессиональный праздник День судебного эксперта был основан в 2009 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко, учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина. Днем его празднования было установлено 4 июля.
День судебного эксперта Украины не является выходным, он считается исключительно профессиональным праздником судебных экспертов.
Ежегодно в этот день поздравляют всех специалистов и экспертов, занятых в надлежащем обеспечении деятельности судопроизводства. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем судебного эксперта в стихах и картинках.
С Днем судебного эксперта – стихотворные поздравления
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Судебный эксперт Украины,
Защищай интересы своей страны!
Будь беспристрастен, справедлив,
Умен, находчив и сметлив!
Желаю тебе мирного неба,
Легкого, теплого хлеба,
Здоровья, удачи, успеха,
Не прощать себе огрехи!
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С Днем судебного эксперта
Принимайте поздравления,
Мудрость пусть вам помогает
В деле принимать решения.
Пусть здоровье будет крепким,
И зарплата пусть растет,
Пусть любимая работа
Силы двигаться дает.
Пусть терпение не оставит,
Воля не покинет вас,
Ну и в жизни вашей личной
Будет все пусть высший класс.
***
В День судебного эксперта
От души тебе желаю,
Чтоб зарплату не в конвертах,
А в больших мешках давали!
Украина пусть гордится,
Первоклассный ты сотрудник,
Счастье пусть в твой дом стучится,
Интересней станут будни!
***
Судебный эксперт Украины,
Сегодня твой праздник большой,
Работу твою не всегда пускай видно –
Зато за тебя мы душой,
И наш поздравок серьезный
Пускай обеспечит улыбку,
Ведь нам без тебя – это точно,
Наделать две тысячи ошибок!
***
Вы отличите ложь от правды,
От вас не скроются улики!
Не ради денег и награды,
Не ради славы и религий...
Для вас Закон — превыше мира,
И справедливость — вместе с ним.
Вы защитите честь мундира
Закона знанием своим.
Не скрыть ни вымысел, ни правду
От ваших столь экспертных глаз;
Мы благодарны вам, ребята!
Сегодня поздравляем вас.
***
Судебным экспертом быть,
Не по морю плавно плыть.
Выяснить проблемы и причины,
Иногда, не разгибая спины.
Пожелать хочу, чтобы карьера
Строилась, как у милиционера:
Быстро, чётко, ну, и эффективно.
А жизни чтоб вопросы решались позитивно.
Поздравления с Днем судебного эксперта в открытках и картинках
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