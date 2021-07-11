Родиной шоколада называют Центральную и Южную Америку.

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Это молодой праздник, но популярность его растет с каждым годом. Его отмечают во многих странах мира, в том числе в Швейцарии, Германии, Италии и Украине. УНИАН расскажет вам об истории и традициях праздника, напомнит о пользе шоколада и посоветует лучшие фильмы, связанные с самым главным лакомством человечества.

История шоколада

Родиной шоколада называют Центральную и Южную Америку. Древние индейцы майя и ацтеки смешивали обжаренные зерна какао с водой, горьким перцем и ванилью, создавая напиток с острым и горьким вкусом. А слово «шоколад» происходит от «чоколатль», что означает «горькая вода».

Считается, что первый завез шоколад в Европу испанский конкистадор Эрнан Кортес в 16 столетии. Но делать шоколад горячим и сладким, начали лишь в начале 17 столетия, добавляя в него молоко, мед и различные специи.

Запатентован твердый шоколад был в 1828 году, когда голландец Конрад ван Гутен научился выжимать масло какао из какао тертого.

По некоторым данным, первую шоколадку создали в 1847 году в Лондоне. Но французы твердят, что годом раньше парижский кондитер Жан Пьетро уже получил твердый шоколад. Сейчас мировым лидером по производству шоколада является Бельгия, Швейцария и Франция.

Традиции Дня шоколада

Мировые кондитерские фабрики устраивают в праздник шоколада дни открытых дверей. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.

В Германии вообще построили целую шоколадную страну – Шоколандию! В День шоколада туда съезжаются сладкоежки и объедаются лакомством.

В Швейцарии создали «шоколадный» поезд, который возит всех желающих по местным фабрикам.

В Исландии до сих пор жгут костры в День шоколада. "Викинги" таким образом выражают лакомству свое почтение.

Сколько шоколада можно есть в день

Отметить сегодняшний праздник можно в соответствии с его названием – порадуйте себя плиткой любимой сладости. Шоколад безусловно имеет полезные свойства. Темный шоколад стимулирует выброс гормонов счастья - эндорфинов, которые улучшают настроение. Ученые считают, что темный шоколад улучшает зрение и снижает кровяное давление.

Диетологи утверждают, что норма темного шоколада в день составляет 30-50 грамм. Белый и молочный шоколад без вреда для здоровья можно есть в количестве не больше 20 граммов в день. При высокой физической нагрузке возможно увеличение нормы в 1,5 раза.

С чем нельзя есть шоколад

Эту сладость не стоит запивать кофе, ведь шоколад сам по себе содержит большое количество кофеина. Такое сочетание может нагрузить сердце. Осторожно следует употреблять шоколад с мороженым или фруктами, особенно бананами. Такое сочетание очень вкусное, но также высококалорийное. Диетологи не рекомендуют часто употреблять белый шоколад. Из-за отсутствия тертого какао он практически не приносит пользы организму.

Поздравления с Днем шоколада

Самый вкусный и желанный,

Самый сладкий, долгожданный,

Белый, горький и молочный,

Шоколад — уж это точно.

Я желаю, чтоб у всех,

Была радость и успех,

И не просто круто, гладко,

А волшебно, шоколадно.

***

Всемирный праздник шоколада

С тобою нам отметить надо!

Когда же нам еще любя

Побаловать самих себя?

Но в праздник не бокал вина,

А шоколад ты пей до дна!

Закусывай ты тоже сладкой

И ароматной шоколадкой!

И пожелание лови:

Как в шоколаде ты живи!

Фильмы о шоколаде

Шоколад (2000)

Чарли и шоколадная фабрика (2005)

Судьба кондитера (2004)

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Автор: Екатерина Пулатова