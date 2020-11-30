Этот день посвящен просвещению вопросов сексуальности.

С 2007 года во всем мире отмечают Международный день секса. Этот день посвящен обсуждению вопросов сексуальности и безопасного секса.

История праздника Дня секса

Торжества в честь дня плодородия проводились в Древней Греции и Древнем Риме и сопровождались массовым распутством. В современности День секса посвятили вопросам безопасного секса и здорового проявления сексуальности.

Впервые День секса был внесен в международный календарь праздников и памятных дат в 2007 году с подачи ЮНЕСКО. По легенде, идея отмечать этот праздник зародилась на интернет-форумах, которые предложили выбрать местом проведения дня Амстердам. Именно в столице Нидерландов в этот день проводятся различные парады и просветительские мероприятия на тему безопасного секса.

В этот день принято посвящать много времени сексуальности и всему, что с ней связано. Активисты в этот день раздают листовки и информируют людей о важности здорового и безопасного секса, а влюбленные пары поздравляют друг друга.

Различные исследования показывают, что регулярный секс укрепляет отношения в паре, избавляет от депрессии, улучшает состояние кожи и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

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Автор: Екатерина Пулатова