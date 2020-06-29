День Петра и Павла: приметы, история и традиции праздника

Православная церковь отмечает День Петра и Павла 12 июля. Святые широко почитаются верующими с давних времен, поэтому в праздник существуют устоявшиеся народные обычаи и приметы.

День Петра и Павла - христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла, это праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю. Католическая церковь отмечает День Петра и Павла - 29 июня.

История праздника Петра и Павла

Этот праздник известен со времён раннего христианства и праздновался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба они приняли мученическую смерть за веру - с разницей в один год.

В этот день в 258 году в Риме были перенесены их мощи. Однако содержание данного события утратилось в веках, и теперь данный праздник воспринимается как поминание мученичества обоих апостолов.

Почитать святых великомучеников стали сразу после их казни. Для первых христиан место их погребения было священно. В IV веке Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь святых апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их празднование - 29 июня (ст. ст.) - уже в первые века христианства было распространено. Православная Церковь в день памяти этих святых, восхваляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, прославляет в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в Петре - образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в Павле - образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.

По церковному преданию, князь Владимир привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском Софийском соборе есть настенные росписи, изображающие святых, относятся они к XI–XII векам.

Славянские традиции на праздник Петра и Павла. Существовал обычай в этот праздник устраивать гулянки, водить хороводы и качаться на качелях. Иногда затевали игры с угадыванием: парни ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Угадавшей предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.

Встарь к этому празднику тщательно готовились, ведь день Петра и Павла символизировал окончание купальских празднеств и летних свадеб, а также подготовку к сенокосу.

Готовясь к празднику, люди наводили порядки в своих домах и дворах, делали букеты и венки из разных полевых цветов, с которыми потом шли на церковную службу. Также в этот день пекли лепешки, которые в народе назывались мандариками, в честь путешествий по миру святых апостолов Петра и Павла, и устраивали настоящие праздники с песнями, плясками и соревнованиями.

В этот день традиционно принято было устраивать праздничные семейные обеды и проводить время общаясь с близкими на природе.

Вместе с праздниками Аграфены Купальницы и Ивана Купалы Праздник составляет единый праздничный цикл, знаменующий полный расцвет природных сил.

Приметы на Петра и Павла

если на Петра кукушка кует – к беде;

как идет на Петра дождь, то будет гнить картофель;

ясно на Петров день – год будет хорошим;

если на Петра один дождь – урожай неплохой, два – хороший, а три – богатый;

как на Петров день жара, то на Рождество мороз.

На западной Украине существовало поверье, что ключи от земли святой Пётр хранит весь год, а с приходом весны он передает их святому Юрию; в Петров день ключи вновь возвращаются к Петру, и тогда уже близится наступление осени.

В Сербии апостола Петра считают "разъезжающим на златорогом олене по небесному полю над колосящимися земными нивами".

В народе этот день считался полным расцветом природных сил, экватором лета, когда в силу вступают сорок жарких дней.

Традиции и обряды на день Петра и Павла

Одной из главных традиций на День Петра и Павла является обычай "караулить солнце". Этот обряд было предназначен для молодежных развлечений. Жители сёл собирались вместе и шли на околицу деревни, выбирали самое возвышенное место и вглядывались в небеса, чтобы скорее увидеть восход солнца. В ночь перед восходом ребята и девушки до рассвета жгли костры, на которых готовили кашу, танцевали и веселились.

Еще одним традиционным гулянием считалась "игра в свадьбу". В Петрова день для празднования была характерна любовно-брачная тематика. "Женихом" был кто-то из юношей, а на роль "невесты" выбирали смелую, быструю и артистическую женщину средних лет. Известно, что во время гуляний украшали два колеса, на них садили "жениха" и "невесту", и совершали различные "свадебные обряды".

Известно, что в Петров день в славян принято ходить в церковь, идут в церковь, ставят свечки и молятся у иконы апостолов, а после водят хороводы, качаются на качелях и, конечно, гадают.

Также молодежь иногда устраивала игры с угадыванием. Парни ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Тому, кто угадывал, предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.

Праздник Петра и Павла: видео

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