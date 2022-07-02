День работника налоговой службы украинцы отмечают 2 июля. Работа налоговиков чрезвычайно важна, ведь они помогают вести бизнес в Украине и следят за правильным распределением налогов. Во время войны их работа стала ещё более ответственность, ведь поддерживать экономику и наполнять казну налогами сейчас важно, как никогда.
День налоговика: история праздника
Налоговая служба Украины существует ещё с 1990 года, но долгое время её работники не имели профессионального праздника. В 2000 году Леонид Кучма основал День налоговика, датой которого было выбрано 30 октября. Однако следующий президент Виктор Ющенко отменил указ об этом празднике и установил День работника налоговой службы 2 июля.
В эту дату работники налоговой службы получают награды и премии от начальства, устраивают корпоративы и принимают поздравления от близких.
День налоговика 2022: поздравления и открытки
В день работников службы налоговой
Пожелаю тебе, не тая,
Счастья в дом, всего самого доброго,
Чтоб на службе ценили тебя.
Чтоб работа в руках твоих спорилась,
В коллективе дарили почет,
И зарплата скорее удвоилась
И росла каждый следующий год!
***
Нелегка ваша работа:
Здесь — проверки, там — учеты.
Так позвольте пожелать:
В каждом деле счет свой знать!
Пусть работа в радость будет,
И нигде пусть не убудет.
Проверяйте, процветайте
И везде все успевайте!
***
С Днём налоговой, удачи!
Пусть везет всегда-всегда,
И решаются задачи
Без особого труда.
Исполняются все планы,
Жизнь по графику идёт,
Дома любят постоянно,
А что нужно — то придёт!
***
Что пожелать работникам таким,
Что за свою страну в огонь и воду?
За их отдачу и трудоголизм
Зарплат желаю выше год от года!
***
Поздравляю с Днём работника налоговых органов Украины! Желаю несомненной удачи и успехов на работе, стабильной деятельности и большого уважения, верных решений и блестящих перспектив в жизни, личного счастья, достатка и любви.
***
Поздравляем с Днем работников налоговых органов Украины! Желаем бдительности, усидчивости, спокойствия, слаженности и легкости в работе! Перспектив, достижений и высоких показателей. Прозрачной отчетности, понятной структурированности и щедрой оплаты труда!
***
В День работника налоговых органов Украины от души пожелать хочу успешной деятельности и личных достижений, чёткого контроля и удачных проверок, верных решений и большого уважения, личного благосостояния и счастья души.
***
Поздравляю с Днём работника налоговых органов Украины и желаю непыльной работы без нервов и склок, высоких результатов деятельности и преуспевания в любом направлении, желаю в жизни не забывать брать налоги с фортуны и отчислять их на личный успех.
***
В этот день пожелаем нашим славным налоговикам внимательных, доброжелательных и добропорядочных налогоплательщиков. Пусть в вашей работе царит взаимопонимание и взаимное уважение с коллегами и предпринимателями. С праздником!
***
Уважаемые налоговики! Поздравляю с профессиональным праздником – Днем работника Государственной налоговой службы Украины! В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, осуществления всех мечтаний и желаний, творческого вдохновения в нашей нелегкой работе, профессионального совершенства и уверенности в завтрашнем дне.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Именины в июле 2022: все мужские и женски дни ангела
- Прикольные поздравления с поступлением в ВУЗ: открытки и пожелания студентам
- Праздник Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты