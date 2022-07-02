День работника налоговой службы отмечается ежегодно 2 июля.

День работника налоговой службы украинцы отмечают 2 июля. Работа налоговиков чрезвычайно важна, ведь они помогают вести бизнес в Украине и следят за правильным распределением налогов. Во время войны их работа стала ещё более ответственность, ведь поддерживать экономику и наполнять казну налогами сейчас важно, как никогда.

День налоговика: история праздника

Налоговая служба Украины существует ещё с 1990 года, но долгое время её работники не имели профессионального праздника. В 2000 году Леонид Кучма основал День налоговика, датой которого было выбрано 30 октября. Однако следующий президент Виктор Ющенко отменил указ об этом празднике и установил День работника налоговой службы 2 июля.

В эту дату работники налоговой службы получают награды и премии от начальства, устраивают корпоративы и принимают поздравления от близких.

День налоговика 2022: поздравления и открытки

В день работников службы налоговой

Пожелаю тебе, не тая,

Счастья в дом, всего самого доброго,

Чтоб на службе ценили тебя.

Чтоб работа в руках твоих спорилась,

В коллективе дарили почет,

И зарплата скорее удвоилась

И росла каждый следующий год!

***

Нелегка ваша работа:

Здесь — проверки, там — учеты.

Так позвольте пожелать:

В каждом деле счет свой знать!

Пусть работа в радость будет,

И нигде пусть не убудет.

Проверяйте, процветайте

И везде все успевайте!

***

С Днём налоговой, удачи!

Пусть везет всегда-всегда,

И решаются задачи

Без особого труда.

Исполняются все планы,

Жизнь по графику идёт,

Дома любят постоянно,

А что нужно — то придёт!

***

Что пожелать работникам таким,

Что за свою страну в огонь и воду?

За их отдачу и трудоголизм

Зарплат желаю выше год от года!

***

Поздравляю с Днём работника налоговых органов Украины! Желаю несомненной удачи и успехов на работе, стабильной деятельности и большого уважения, верных решений и блестящих перспектив в жизни, личного счастья, достатка и любви.

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Поздравляем с Днем работников налоговых органов Украины! Желаем бдительности, усидчивости, спокойствия, слаженности и легкости в работе! Перспектив, достижений и высоких показателей. Прозрачной отчетности, понятной структурированности и щедрой оплаты труда!

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В День работника налоговых органов Украины от души пожелать хочу успешной деятельности и личных достижений, чёткого контроля и удачных проверок, верных решений и большого уважения, личного благосостояния и счастья души.

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Поздравляю с Днём работника налоговых органов Украины и желаю непыльной работы без нервов и склок, высоких результатов деятельности и преуспевания в любом направлении, желаю в жизни не забывать брать налоги с фортуны и отчислять их на личный успех.

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В этот день пожелаем нашим славным налоговикам внимательных, доброжелательных и добропорядочных налогоплательщиков. Пусть в вашей работе царит взаимопонимание и взаимное уважение с коллегами и предпринимателями. С праздником!

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Уважаемые налоговики! Поздравляю с профессиональным праздником – Днем работника Государственной налоговой службы Украины! В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, осуществления всех мечтаний и желаний, творческого вдохновения в нашей нелегкой работе, профессионального совершенства и уверенности в завтрашнем дне.

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