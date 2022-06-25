Как отмечается День моряка 25 июня и как лучше всего поздравить сотрудников флота - узнайте в материале УНИАН.

Международный день моряка ежегодно отмечается 25 июня, а дата выбрана неслучайно. Полноценным праздником он стал в 2010 году, изначально означал чествования моряков торгового флота. Сейчас этот праздник отмечают все те, кто знает, что корабли в море ходят, а не плавают.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем моряка для ваших близких.

С Днем моряка - открытки и пожелания

Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.

Хоть ты в море, хоть на суше,

Счастлив будь, моряк, всегда!

Пусть работой ты загружен,

Отдыхай, хоть иногда!

В этот день тебе желаю

В море радости купаться,

Но в веселье утопая,

На плаву всегда держаться!

Желаю, чтобы твоя жизнь тебя не штормила, не качала, на била о скалы и не бросала на мель. Пускай она всегда будет удачной, тихой, размеренной и радует легким бризом счастья и благополучия. Пускай впереди тебя ждут только гостеприимные причалы, на которых ты всегда можешь найти покой, радость, поддержку и уют. С днем моряка!

***

Поздравляю с Международным днём моряка. От души желаю, чтобы водная стихия дарила радость и покой душе, чтобы в плавании рядом всегда была удача и благополучие, чтобы сердце никогда не разлюбило морских глубин, чтобы жизнь моряка всегда была счастливой и наполнена любовью.

Пускай несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!

Пусть в жизни, как в море, и волны будут, и штиль. Только желаю я волн от чувств и радости, а штиль от проблем и невзгод. Желаю ветра попутного, а солнца теплого и только вперед вели чтоб пути. Поздравляю!

***

Поздравляю с Международным днём моряка. Желаю бравых сил и постоянной улыбки на лице, доброй удачи и попутного ветра любви. Будь отважным и весёлым моряком, успешным и смелым мужчиной, счастливым и многогранным человеком, невозмутимым и славным капитаном своей жизни.

Желаю солнца, ветерка

Тебе в день классный моряка!

Эмоций ярких ураган,

Любви и счастья океан.

Будь на плаву, не на мели,

Пусть снится море, корабли,

Уютно будет на борту,

В каюте, дома и в порту!

Поздравляю с Международным днём моряка и желаю всегда быть храбрым, добрым, справедливым, весёлым, бодрым, неутомимым моряком. И пусть все бури проходят мимо, пусть морские просторы вдохновляют тебя. Крепкого моряцкого здоровья и никакого бунта на собственном корабле.

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