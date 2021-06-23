День государственных служащих Украины / фото УНИАН, Николай Тыс

Ежегодно 23 июня отмечается День государственных служащих ООН - праздник, призванный почтить важность государственной службы для развития государства. В эту дату также празднуется День госслужащего Украины. Праздник был учрежден указом Леонида Кучмы в 2003 году.

Госслужащими считаются не только депутаты, но и работники органов местного самоуправления, судов, полиции и государственных учреждений. В этот день проводятся награждения лучших сотрудников государственной службы. Также госслужащие принимают поздравления с профессиональным праздником от родных и друзей.

Поздравления с Днем государственного служащего Украины

День государственного служащего / фото glavred.info

В Украине День госслужащего,

С чем тебя и поздравляю,

И всего я наилучшего,

Счастья и добра желаю.

Пусть работа твоя спорится,

И всем будешь ты доволен,

Пусть хорошее исполнится,

Будь ты счастлив и спокоен!

День государственного служащего / фото glavred.info

Госслужащий — сильная личность.

Решимость, напористость в нем.

Делами он занят обычно,

Задачи решает он днем.

А все потому, что быть частью

Системы немалой страны

Не так уж и просто, ведь властью

Лишь сильные наделены.

***

Всех госслужащих поздравить

Нынче с праздником хочу,

Дали клятву Украине —

Сей зарок вам по плечу.

Сил желаю и терпения

На дорожке непростой,

Путь служения державе

Выбран был самой судьбой.

***

Госслужащий — это призвание,

Это работа на благо людей,

Это законов отличное знание,

Это внедренье всех лучших идей.

Дай Бог вам мудрости в ваших решеньях,

Знаний, терпения и доброты,

Честности дай вашим сужденьям,

Щедрости дай и души широты!

День государственного служащего Украины / фото glavred.info

Кто служит государству и народу

Отметит этот день не просто так.

И в дождь, и в снег, и в летную погоду

Они не сделают в стране своей бардак.

Госслужащих пусть ценят, уважают,

Они сумеют простых граждан защитить.

Работа их трудна, их мало понимают,

Ну так давайте же хоть мы их всех любить!

День государственного служащего 2021 / фото glavred.info

Держслужбовці, вас вітаю

З вашим славним святом!

Радує нехай завжди

Премія й зарплата.

Хай кар’єра в гору йде,

Ранг нехай зростає,

Хай завжди сумлінна праця

Вас лиш надихає.

***

Я державних всіх службовців

Від душі вітаю.

В серці мужності, наснаги,

Віри вам бажаю.

Хай важлива ваша служба

Лиш вам в радість буде.

А держава своїх вірних

Теж хай не забуде.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова