Украинские госслужащие сегодня отметят свой профессиональный праздник.

Ежегодно 23 июня отмечается День государственных служащих ООН - праздник, призванный почтить важность государственной службы для развития государства. В эту дату также празднуется День госслужащего Украины. Праздник был учрежден указом Леонида Кучмы в 2003 году.

Госслужащими считаются не только депутаты, но и работники органов местного самоуправления, судов, полиции и государственных учреждений. В этот день проводятся награждения лучших сотрудников государственной службы. Также госслужащие принимают поздравления с профессиональным праздником от родных и друзей.

Поздравления с Днем государственного служащего Украины

В Украине День госслужащего,

С чем тебя и поздравляю,

И всего я наилучшего,

Счастья и добра желаю.

Пусть работа твоя спорится,

И всем будешь ты доволен,

Пусть хорошее исполнится,

Будь ты счастлив и спокоен!

Госслужащий — сильная личность.

Решимость, напористость в нем.

Делами он занят обычно,

Задачи решает он днем.

А все потому, что быть частью

Системы немалой страны

Не так уж и просто, ведь властью

Лишь сильные наделены.

***

Всех госслужащих поздравить

Нынче с праздником хочу,

Дали клятву Украине —

Сей зарок вам по плечу.

Сил желаю и терпения

На дорожке непростой,

Путь служения державе

Выбран был самой судьбой.

***

Госслужащий — это призвание,

Это работа на благо людей,

Это законов отличное знание,

Это внедренье всех лучших идей.

Дай Бог вам мудрости в ваших решеньях,

Знаний, терпения и доброты,

Честности дай вашим сужденьям,

Щедрости дай и души широты!

Кто служит государству и народу

Отметит этот день не просто так.

И в дождь, и в снег, и в летную погоду

Они не сделают в стране своей бардак.

Госслужащих пусть ценят, уважают,

Они сумеют простых граждан защитить.

Работа их трудна, их мало понимают,

Ну так давайте же хоть мы их всех любить!

Держслужбовці, вас вітаю

З вашим славним святом!

Радує нехай завжди

Премія й зарплата.

Хай кар’єра в гору йде,

Ранг нехай зростає,

Хай завжди сумлінна праця

Вас лиш надихає.

***

Я державних всіх службовців

Від душі вітаю.

В серці мужності, наснаги,

Віри вам бажаю.

Хай важлива ваша служба

Лиш вам в радість буде.

А держава своїх вірних

Теж хай не забуде.

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Автор: Екатерина Пулатова