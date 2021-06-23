Ежегодно 23 июня отмечается День государственных служащих ООН - праздник, призванный почтить важность государственной службы для развития государства. В эту дату также празднуется День госслужащего Украины. Праздник был учрежден указом Леонида Кучмы в 2003 году.
Госслужащими считаются не только депутаты, но и работники органов местного самоуправления, судов, полиции и государственных учреждений. В этот день проводятся награждения лучших сотрудников государственной службы. Также госслужащие принимают поздравления с профессиональным праздником от родных и друзей.
Поздравления с Днем государственного служащего Украины
В Украине День госслужащего,
С чем тебя и поздравляю,
И всего я наилучшего,
Счастья и добра желаю.
Пусть работа твоя спорится,
И всем будешь ты доволен,
Пусть хорошее исполнится,
Будь ты счастлив и спокоен!
Госслужащий — сильная личность.
Решимость, напористость в нем.
Делами он занят обычно,
Задачи решает он днем.
А все потому, что быть частью
Системы немалой страны
Не так уж и просто, ведь властью
Лишь сильные наделены.
***
Всех госслужащих поздравить
Нынче с праздником хочу,
Дали клятву Украине —
Сей зарок вам по плечу.
Сил желаю и терпения
На дорожке непростой,
Путь служения державе
Выбран был самой судьбой.
***
Госслужащий — это призвание,
Это работа на благо людей,
Это законов отличное знание,
Это внедренье всех лучших идей.
Дай Бог вам мудрости в ваших решеньях,
Знаний, терпения и доброты,
Честности дай вашим сужденьям,
Щедрости дай и души широты!
Кто служит государству и народу
Отметит этот день не просто так.
И в дождь, и в снег, и в летную погоду
Они не сделают в стране своей бардак.
Госслужащих пусть ценят, уважают,
Они сумеют простых граждан защитить.
Работа их трудна, их мало понимают,
Ну так давайте же хоть мы их всех любить!
Держслужбовці, вас вітаю
З вашим славним святом!
Радує нехай завжди
Премія й зарплата.
Хай кар’єра в гору йде,
Ранг нехай зростає,
Хай завжди сумлінна праця
Вас лиш надихає.
***
Я державних всіх службовців
Від душі вітаю.
В серці мужності, наснаги,
Віри вам бажаю.
Хай важлива ваша служба
Лиш вам в радість буде.
А держава своїх вірних
Теж хай не забуде.
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