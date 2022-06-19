День фермера 2022 отмечается 19 июня.

Ежегодно 19 июня в Украине отмечается День фермера. День посвящен всем работникам фермерских хозяйств, которые своим тяжелым трудом кормят нашу страну. Во время войны труд фермеров особенно важен, ведь сейчас они спасают нас от голода. В эту дату фермеры получают награды и премии от руководства, а также поздравления от близких.

19 июня отмечается ещё один профессиональный праздник - День медика.

День фермера в Украине - история праздника

День фермера - очень молодой праздник. Хотя фермерство существует давно, профессиональный праздник фермеров в Украине был учрежден в 2020 году по указу Владимира Зеленского. Датой праздника выбрано 19 июня, так как 19 июня 2003 года был принят закон о фермерском хозяйстве.

Поздравления и картинки с Днем фермера 2022

Желаю быть по жизни у руля,

Вести своё хозяйство к процветанью,

Пусть дарит плодородная земля

Обильные запасы урожая!

Любое дело пусть в руках твоих горит,

Текут финансы бурною рекою,

Удачу к тебе тянет, как магнит,

И счастье ходит рядышком с тобою!

***

Ты же фермер первоклассный,

Есть причина пожелать,

Чтоб погода стала ясной,

Тучек было не сыскать!

В кулаке держи хозяйство,

Чтоб устой его крепчал,

И удачу очень часто

На чаёк ты приглашал!

***

У тебя на ферме круто,

Ты наладил весь процесс,

Двигайся вперед к задумкам

С радостью наперевес.

В этот день тебе желаю

Новых ярких достижений,

Постоянного дохода,

Светлых, неземных мгновений.

***

Желаю всегда земли плодородной,

Удачи и счастья, добра и здоровья,

Успешных, удачных и радостных дней,

Встретить свой праздник среди друзей.

Пусть урожай всегда процветает,

Достаток тебя пусть не покидает,

Пусть полнятся все амбары до верха,

Продажам продуктов не будет помехи.

***

Милый фермер, поздравляю,

В своем деле просто спец,

Необъятным перспективам

Не придет пускай конец.

Сил желаю, вдохновения,

Новые толкать идеи,

Пусть приносят тебе прибыль

Все задумки и затеи.

***

Ферме ты отдал все силы,

Раскрываешь свой талант.

Ты хозяин безупречный,

Настоящий бриллиант.

В этот день я пожелаю

Сил, здоровья, процветания,

Пусть приносит тебе прибыль

Твое славное призвание.

***

С Днем фермера! Желаю щедрых урожаев и окотов, больших перспектив и малых затрат, высоких результатов и таких же доходов. Пусть каждый день будет настоящим праздником, да будет плодородной земля твоих полей и просторов твоей доброй души. Здоровья и радости тебе, веселый фермер.

***

Поздравляю с Днем фермера! Желаю щедрых урожаев на просторах полей и богатых урожаев счастья на просторах души, желаю роста и прироста скота, а также роста и прироста прибыли. Успехов в работе, благополучия в жизни, любви в сердце и крепчайшего здоровья.

***

Поздравляю с Днем фермера! Желаю тебе, чтобы на участках колосился урожай, чтобы в отрядах стоял удойный, щедрый на мясо и сало скот, чтобы куры неслись и неслись, шерсть на овцах росла и росла, а все факторы жизни благоприятно влияли на стабильный и высокий доход. Оптимизма тебе, удачи и крепкого здоровья!

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