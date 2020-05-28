28 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

28 мая – 148-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 217 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 28 мая 2020

В этот день мир отмечает День брюнеток, День рождения майонеза, День менструальной гигиены, Международный день действий за женское здоровье.

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Памятные даты 28 мая, годовщины и события

В 1742 году в Лондоне был сооружен первый крытый плавательный бассейн.

28 мая 1756 года можно считать Днем рождения майонеза. Есть несколько версий происхождения этого столь популярного на сегодняшний день продукта. Наиболее достоверная – все произошло во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-то необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Он получился на редкость вкусным и был назван «майонезом» – «mayonnaise», то есть «маонским», так как французское написание названия города, где все это происходило, Маон – «Mahon». Это произошло 28 мая 1756 года. Другая версия утверждает, что в 1782 году герцог Луи Криленский отвоевал у англичан город Маон. После битвы был устроен пир. Присутствующим впервые дали попробовать соус из натуральных продуктов, которыми славилась местность. Впоследствии соус получил распространение в Европе, где получил название маонского (от французского – «майонез»).

В 1763 году в Киеве была открыта школа по обучению живописи.

В 1830 году президент СШАЭндрю Джексон подписал закон о переселение индейцев, который разрешал их изгнание с их же земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории, восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году, некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в Высший федеральный суд справедливости, который подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены Конституцией.

В 1871 году после недели кровавых боев была разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.

В 1928 году состоялось слияние автомобильных концернов «Крайслер» и «Додж».

В 1957 году в этот день в США была основана Национальная академия грамзаписи, которая на сегодня вручает самые престижные награды в мире музыки - призы «Грэмми».

28 мая 1961 года в Лондоне была создана независимая правозащитная организация - «Международная амнистия», выступающая в защиту прав человека. Вся работа организации основана на фундаментальном убеждении: защита прав человека – всеобщая ответственность вне границ государств, рас и идеологий. Основателем организации стал британский юрист Питер Бененсон. В 1961 году он написал статью, призывая людей повсеместно, беспристрастно и мирными средствами, вести работу за освобождение всех узников совести. В течение месяца более тысячи человек из разных стран предложили практическую помощь. Единичная попытка привлечь внимание к проблеме прав человека вылилась в международное движение. В 1977 году Организация была удостоена Нобелевской премии мира, в 1978 году – премии ООН в области борьбы за права человека. Сейчас всемирное движение «Международная амнистия» – порядка 7 миллионов членов и сторонников в более чем 150 странах и регионах. Представительства организации открыты в 80 странах мира.

1961 Последний рейс поезда «Восточный экспресс» из Парижа в Бухарест, он действовал в течение 78 лет. Но в 1982 году рейсы возобновились.

В 1970 году в западной Германии впервые была осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 мая чтит память преподобного Пахомия Великого, Египетского, Фиваидского. Другие названия праздника: «Пахом», «Пахом Бокогрей», «Травник», «Зеленый шум». Название «Теплый» день получил за то, что с 28 мая приходит по-настоящему теплая летняя погода.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сеять пшеницу и овес после полудня, потому что семена не взойдут, а урожай может пропасть. А вот другие культуры вообще нельзя садить в землю, особенно овощи.

Приметы на 28 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- красный небосвод на восходе – лето будет жарким с частыми пожарами;

- какая погода на Пахома Теплого - таким будет лето;

- дождь - непогода скоро прекратится;

- если ласточки не возвращаются в прежнее жилище – быть пожару;

- мотыльки летают низко – к хорошему урожаю яровой пшеницы.

28 мая именины

Именины у Дмитрия, Пахомия и Макара.

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