9 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

9 июня – 160-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 205 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 9 июня 2020

В этот день мир отмечает Международный день друзей, День пускания мыльных пузырей, Международный день архивов, День Кораллового треугольника и Международный день аккредитации.

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В США празднуют День Дональда Дака, День пожилых людей, День пирога с ревенем и клубникой, в Уганде - День героев, в Ирландии - День святого Колумба Ирландского, на Аландских островах - День автономии, в Южной Америке, Уругвае – День южноамериканского футбола.

Памятные даты 9 июня, годовщины и события

В 1822 году в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

В 1889 году на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему был открыт памятник.

В 1934 году вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

В 1959 году на воду была спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту - американская субмарина «Джордж Вашингтон».

В 1993 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Он был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Спилберг приобрел права на роман еще до его публикации в 1990 году, и Крайтон был нанят для адаптации своего произведения. Окончательный вариант сценария написал Дэвид Коепп. В нем отсутствовала большая часть сцен насилия из романа, а также были сделаны многочисленные изменения в характерах героев. В центре сюжета фильма – история вымышленного Туманного острова, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Однако из-за диверсии одного из сотрудников динозавры вырываются на волю. Технический персонал и посетители пытаются спастись от неминуемой гибели. Для моделирования животных Спилберг пригласил Стэнли Уинстона – создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Эдвард – руки-ножницы», «Трансформеры» и других. Его работы затем комбинировались с компьютерными спецэффектами, созданными компанией Industrial Light & Magic. «Парк юрского периода» получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время. Сегодня он занимает 11 место среди самых кассовых фильмов в мировом прокате и 17-е - по сборам в США. В 1997 году вышло продолжение фильма «Парк юрского периода 2: Затерянный мир», а в 2001 году – «Парк юрского периода 3». Но на этом история киноэпопеи не закончилась – в 2014-м начались съемки четвертого фильма. Выход в прокат этой ленты под названием «Мир Юрского периода» состоялся в мае 2015 года. На сегодняшний день она занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа со сборами более 1,6 млрд долларов. А в июне 2018 года на мировые экраны вышел пятый фильм в серии «Парк Юрского периода» – «Мир Юрского периода 2».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 июня чтит память мученицы Феодоры Александрийской. В народе день назвали Федорин. Сегодня нужно много работать: «Все сделанное вернется сторицей, а прогулянное – сорницей».

Что сегодня нельзя делать

День - не лучший для женщин. В народе считалось, что Федора подслушивает все сплетни, и навлекает беду на самого сплетника. Особенно она прислушивается к женской болтовне, поэтому любая тайна, озвученная сегодня женщинами, станет доступной для всех. Женщинам нужно разговаривать с подругами осторожно, не сквернословить и не ругать никого, иначе они могут навлечь на себя беду. Еще нельзя подметать дом веником - можно вымести из него счастье.

Приметы на 9 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром очень душно – быть дождю в ближайшее время;

- день ясный, и появились дождевые черви – к дождю;

– первый летний туман выпал на Федорин день - к урожаю грибов;

- дятел громко стучит – к дождям.

9 июня именины

Именины у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Фёдора, Пелагеи и Дианы.

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