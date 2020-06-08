8 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

8 июня – 159-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 206 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 8 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день океанов, День рождения пылесоса, Международный день домохозяйки и домохозяина, Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга и Международный день IPv6.

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Памятные даты 8 июня, годовщины и события

В 1783 году вулкан Лаки в Исландии начал свое восьмимесячное извержение, которое оказалось самым крупным лавовым извержением в истории. Погибло около 10 тысяч человек (20% населения Исландии). Период, последовавший за извержением, известен как «бедствия в тумане».

В 1786 году в этот день в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

В 1824 году канадец Ноа Кашинг из Квебека запатентовал первую в мире стиральную машину. Это была деревянная бочка, внутри которой на вертикальной оси вращались крестовины. Своего рода - кофемолка, приводимая в движение, как говорилось в описании, «мускульной силой человека». Его изобретение стало массово модернизироваться. Серийное производство устройств для стирки началось почти век спустя - в 1907 году.

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В 1912 году в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия «Universal».

В 1934 году в этот день в СССР была введена уголовная ответственность родственников подсудимых за недонесение о состоявшемся или планируемом «государственном преступлении». В число государственных преступлений был внесен побег за границу.

В 1984 году 8 июня в Гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский утенок Дональд Дак.

В 2002 году после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим на то время экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 июня чтит память апостола от 70-ти Карпа, епископа. По поверью, этот святой приносит удачу всем, кто занимается рыбной ловлей. На Карпа хорошо ловятся его «тезки» - карпы, отсюда и название праздника - «Карполов».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя подметать пол после заката - в роду многие будут болеть. И все потому, что домовые в этот день не могут защитить дом, семью и даже себя. Также лучше не отправляться в поездку, не менять работу и квартиру. День принесет много неожиданностей, в основном неприятных. Избегайте конфликтов.

Приметы на 8 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- изобилие комаров – к теплым, но дождливым дням в конце месяца;

- много кузнечиков – к засушливым дням;

- рыба видна у поверхности и даже периодически выпрыгивает - в ближайшие дни погода будет сырой;

- утки ныряют и плещутся – к скорому дождю;

- лягушки громко квакают – в ближайшее время ожидаются дожди.

8 июня именины

Именины у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея и Макара.

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