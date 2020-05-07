7 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

7 мая – 127-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 238 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 7 мая 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день пароля и День Весак.

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Памятные даты 7 мая, годовщины и события

В 1663 году в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен на своем нынешнем месте на Друри-лейн. Ныне это старейший театр Англии.

В 1887 году американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13 500 миль и пробыв в пути более трех лет.

В 1927 году была основана бразильская авиакомпания VARIG — крупнейшая на сегодняшний день в Латинской Америке.

В 1941 году легендарный джазовый оркестр Гленна Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий «Chattanooga Choo Choo». После гибели в авиакатастрофе Миллера в 1944 году оркестр носит его имя и существует по сей день. К слову, след самолета затерялся где-то над Ла-Маншем. Ни тело Миллера, ни остатки лайнера не были найдены. В 1999 году появилась версия, что самолет, на котором Гленн Миллер летел во Францию, стал жертвой бомб, сброшенных в Ла-Манш эскадрильей британских ВВС.

В 1946 году в Токио была основана компания «Токио цусин когё» («Токийская компания телесвязи»), впоследствии «Сони».

В 1954 году США, Франция и Англия ответили отказом на предложение СССР войти в состав НАТО.

В 1956 году министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убежден в его вреде.

В 1997 году компания Intel официально представила микропроцессор Pentium II.

В 1997 году на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 мая чтит память святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 иных. В народе день назвали Евсеевым. Евсевия считали покровителем полевых работ. 7 мая проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещены ссоры в семье и на работе.

Приметы на 7 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- береза распустилась – время сеять овес;

- много комаров – к богатому урожаю;

- с ивы и лозы летит пух – время сеять поздний овес;

- солнечные облака потемнели – к грозе.

7 мая именины

Именины у Елизаветы, Леонтия, Алексея, Сергея, Валентина и Николая.