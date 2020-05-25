25 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

25 мая – 145-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 220 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 25 мая 2020

В этот день мир отмечает День счастливого билетика, Праздник свободы причесок, День полотенца, Международный день пропавших детей, Всемирный день щитовидной железы, День Африки, День гордости гиков.

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Памятные даты 25 мая, годовщины и события

В 5493 году до н. э. 25 мая считается уловной датой сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология.

В 996 году в Киеве была освящена первая в Киевской Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы - знаменитая Десятинная церковь.

Читайте такжеДень Иоанна Богослова: приметы, традиции и молитвыВ 1865 году в Одессе был основан Новороссийский университет - ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

В 1869 году открылось здание Венской Оперы.

В 1895 году английский писатель Оскар Уайльд был осужден лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.

В 1953 году в Хьюстоне (шт. Техас) начал работу первый некоммерческий образовательный телеканал.

В 1963 году на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки.

В 1996 году в Киеве был восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

В 2009 году Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 мая чтит память святителя Епифания Кипрского, епископа. Другие названия праздника: «Рябиновка», «Красный кафтан», «Епифан». Название «Рябиновка» день получил в честь одного из самых уважаемых и любимых в народе деревьев – рябины. Она считалась защитницей от огня и пожаров.

Что сегодня нельзя делать

В это время начинают цвести кувшинки, но белые домой приносить нельзя, могут умереть домашние животные. Кувшинки нельзя срезать, только резко вырывать. Считается, что кувшинки – это русалки в другом облике. Если отрезать цветок, то долгое время вас будут преследовать плохие сны или вы просто упадете в воду и можете не выбраться.

Приметы на 25 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на восходе небо красное – к сухому лету;

- солнце на заре в «красном кафтане» – летом не избежать пожаров из-за сухой погоды;

- на рябине много цвета – к хорошему урожаю льна;

- на прудах на Епифана появились листья кувшинки – больше холодов не будет.

25 мая именины

Именины у Германа, Ермогена, Дионисия, Ивана, Семена и,Евдокии.

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