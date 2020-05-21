21 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

День вышиванки - 21 мая – 141-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 224 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 21 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день Космоса, День обмена талисманами, День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

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Памятные даты 21 мая, годовщины и события

В 1502 году испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 км². Он стал местом ссылки и смерти Наполеона Бонапарта. Остров был открыт в день Святой Елены, отсюда и его название. Теперь остров принадлежит непосредственно английской короне. По конституции 1967 года остров Святой Елены получил ограниченное самоуправление. Главой органов управления является английский губернатор, который непосредственно руководит деятельностью Законодательного и Исполнительного советов. В состав Законодательного совета помимо губернатора назначаются правительственный секретарь и казначей, а 12 членов Совета избираются населением. Исполнительный совет выполняет функции правительства. Основное занятие населения острова – сельское хозяйство и рыболовство. Внешняя торговля ведется только с Великобританией и США. Острову Святой Елены оказывается значительная финансовая помощь со стороны метрополии. Население острова – около 4,5 тысячи человек, в основном мулаты - потомки английских и португальских переселенцев, ссыльных буров, африканских рабов, рабочих из Китая и Индии.

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В 1804 году в Париже открылось кладбище Пер-Лашез. Официальное название - Восточное кладбище (фр. Cimetière de l'Est). Это самое большое кладбище французской столицы и один из крупнейших музеев надгробной скульптуры под открытым небом площадью около 48 гектаров. В начале своей истории Пер-Лашез не назывался своим теперешним именем, а был просто бедняцким районом с неприметными улицами, кишевшими преступниками. Потом, благодаря решениям власти, он был преобразован в кладбище и сюда был перенесен прах известных людей. Это принесло свои плоды: к 1824 году количество «обитателей» Пер-Лашез выросло с нескольких десятков до 33 тысяч. На протяжении 200 лет здесь хоронили выдающихся деятелей культуры, науки и искусства, внесших вклад в историю Франции. В настоящий момент на кладбище захоронено более одного миллиона человек, не считая тех, чей прах находится в колумбарии. Одной из достопримечательностей Пер-Лашез стала Стена коммунаров, у которой в мае 1871 года были расстреляны сто сорок семь сопротивлявшихся коммунаров Парижской коммуны.

В 1851 году в Австралии впервые было обнаружено золото.

В 1853 году натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Риджерс-парке «Водный виварий» - по сути, первый аквариум.

21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбола – ФИФА. Первым президентом ФИФА был Робер Герен. В настоящее время ФИФА превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Доходы организации существенно возросли благодаря либерализации телевизионного футбольного рынка, активной маркетинговой политике и сбыту разнообразной футбольной продукции и атрибутики. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба.

В 1925 году в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

В 1928 году Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

В 1997 году в Вашингтоне американская компания «Mattel», продающая по всему миру миллионы кукол Барби, провела презентацию своего нового изделия - куклы Бэкки, «политкорректно» именуемой «частично нетрудоспособной подружкой Барби». Подружка-инвалид продается в комплекте с инвалидной коляской традиционного для изделий «Matell» розового цвета.

В 2006 году в Черногории состоялся референдум о независимости.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 мая чтит память Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. В народе день назвали Иван Долгий или Пшеничник. По традициям, пшеничному полю приносили угощение в виде испеченного каравая. Просили поле постараться и дать как можно больше зерна. Затем каравай вручали первому нищему, встреченному на пути.

Что сегодня нельзя делать

Если разделить «обетный» пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку нельзя. Еще не встревайте в споры с близкими.

Приметы на 21 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- небо вечером окрашивается в красный цвет – погода в ближайшие дни будет хорошей;

- небо красное утром – будет дождь;

– облака в одну кучу сбиваются – ждите непогоды.

21 мая именины

Именины у Арсения, Иоанна, Пимена, Адриана и Ивана.