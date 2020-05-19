19 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

19 мая – 139-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 226 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 19 мая 2020

В этот день мир отмечает День рождения «Кубика Рубика», День пищевой революции, День Святого Иво Хелори - покровителя юристов, нотариусов и адвокатов, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

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Памятные даты 19 мая, годовщины и события

В 1802 году по инициативе Наполеона I во Франции был учрежден Орден Почетного легиона.

В 1815 году кантон Женева присоединился к Швейцарской конфедерации.

В 1906 году было открыто движение по Симплонскому железнодорожному тоннелю в Альпах на дороге, связывающей швейцарский город Бриг с итальянским городом Домодоссола. Являлся самым длинным тоннелем в мире более полувека. Он находится на трассе Восточного экспресса, на линии Париж-Стамбул. Длина тоннеля составила 19803 метра. В 1922 году была открыта вторая колея в тоннеле, расположенном параллельно. Длина рядом расположенного тоннеля 19824 метра. В настоящее время на участке Бриг-Изелле ди Траскуере курсирует состав, перевозящий на специальных платформах автомобили.

В 1910 году произошло «возвращение» кометы Галлея: Земля пересекла ее хвост. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток «Комета», которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества. Однако, вопреки опасениям, комета не причинила землянам никакого вреда. Даже необычных атмосферных явлений зафиксировано не было.

В 1926 году американский изобретатель и предприниматель, получивший 1093 патента в США и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, усовершенствовавший телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработавший один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания - Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили поговорить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес: «Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!». Кстати, именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году за свои заслуги он был награжден высшей наградой США -Золотой медалью Конгресса.

В 1960 году легендарного диджея Алана Фрида, введшего в обиход слово «рок-н-ролл», обвинили во взяточничестве. Так на его карьере был поставлен крест.

В 1961 году беспилотный космический аппарат Венера-1 впервые пролетел около Венеры.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 мая чтит память праведного Иова Многострадального. В народе день назвали Иова Горошника или Огуречника, потому что он припадал на посев этих растений. В этот день, по преданию наших предков, мать-земля дает и траве, и зверю, и птице, и человеку исцеление. Она открывает подземные воды, черпает серебряным ковшом живую влагу. Поэтому 19 мая с раннего утра принято было ходить босиком по росе. Такой ритуал проводили и взрослые, и дети. Люди верили, что роса в этот день обладает чудодейственной силой и особой полезностью. Малышам разрешалось даже кататься в траве. Считалось, что таким способом они больше «вберут» здоровья и силы. Кроме того, согласно поверью, всеми огородными работами в этот день заниматься должна только женщина – тогда урожая будет больше.

Что сегодня нельзя делать

Мужчинам не рекомендуется заниматься тяжелой работой.

Приметы на 19 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром нет росы – ждите смены погоды;

- туман на рассвете – не будет осадков.

19 мая именины

Именины у Дионисия, Михея, Ивана, Василия и Дениса.