12 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 12 мая 2020
В этот день мир отмечает Международный день медицинской сестры, День синдрома хронической усталости и День осведомленности о фибромиалгии.
Читайте такжеДень отца: когда праздновать в 2020 годуВ США празднуют День ореховой помадки, День лимерика, День одометра, в Грузии - День памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Таджикистане - День Шашмакома, в Канаде - День денима.
Памятные даты 12 мая, годовщины и события
В 996 году в Киеве была освящена Десятинная церковь.
В 1311 году инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.
В 1830 году было провозглашено образование республики Эквадор.
В 1935 году в американском городке Акрон, штат Огайо, был основан первый клуб анонимных алкоголиков.
В 1963 году начал свое плавание Кэнити Хория - японский сольный яхтсмен, который впервые в одиночку пересек Тихий океан. Он это сделал в северных широтах за 93 дня.
В 1969 году в Великобритании был принят закон о снижении возрастного избирательного ценза - с 21 года до 18 лет.
В 2004 году в Англиканской церкви была введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека прихода, который существует исключительно в сети.
В 2017 году начал распространение сетевой червь-вымогатель WannaCry, который поразил более 200 тысяч компьютеров с Microsoft Windows в более чем 150 странах.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 12 мая чтит память девяти святых мучеников Кизических. В народе день назвали Девяти целителей. 12 мая молятся об исцелении от заболеваний, избавлении от эпидемий.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя бездельничать и сквернословить.
Приметы на 12 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым;
- звездное небо – к богатому урожаю;
- муравьи переселяются в сухое место - скоро пойдут дожди;
- много жуков – к засухе.
12 мая именины
Именины у Артёма, Василия, Феодота, Богдана, Филимона и Ивана.