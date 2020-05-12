12 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

12 мая – 132-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 233 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 12 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день медицинской сестры, День синдрома хронической усталости и День осведомленности о фибромиалгии.

Читайте такжеДень отца: когда праздновать в 2020 годуВ США празднуют День ореховой помадки, День лимерика, День одометра, в Грузии - День памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Таджикистане - День Шашмакома, в Канаде - День денима.

Памятные даты 12 мая, годовщины и события

В 996 году в Киеве была освящена Десятинная церковь.

В 1311 году инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

В 1830 году было провозглашено образование республики Эквадор.

В 1935 году в американском городке Акрон, штат Огайо, был основан первый клуб анонимных алкоголиков.

В 1963 году начал свое плавание Кэнити Хория - японский сольный яхтсмен, который впервые в одиночку пересек Тихий океан. Он это сделал в северных широтах за 93 дня.

В 1969 году в Великобритании был принят закон о снижении возрастного избирательного ценза - с 21 года до 18 лет.

В 2004 году в Англиканской церкви была введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека прихода, который существует исключительно в сети.

В 2017 году начал распространение сетевой червь-вымогатель WannaCry, который поразил более 200 тысяч компьютеров с Microsoft Windows в более чем 150 странах.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 мая чтит память девяти святых мучеников Кизических. В народе день назвали Девяти целителей. 12 мая молятся об исцелении от заболеваний, избавлении от эпидемий.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя бездельничать и сквернословить.

Приметы на 12 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым;

- звездное небо – к богатому урожаю;

- муравьи переселяются в сухое место - скоро пойдут дожди;

- много жуков – к засухе.

12 мая именины

Именины у Артёма, Василия, Феодота, Богдана, Филимона и Ивана.