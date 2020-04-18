В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (видео)

Передача огня будет происходить по спецпроцедуре.

В Великую субботу 18 апреля в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла без паломников.

Из-за карантина в церемонии принимали участие только несколько человек.

За службой можно следить онлайн.

Отметим, что по легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.

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Обычно огонь быстро передается теми, кто находится в храме, после чего его раздают паломникам у храма. В этом году из-за карантина его должны доставлять к православным верующим разных стран по специальной процедуре.

Surreal: The Holy Fire ceremony is happening in Jerusalem today amidst #Coronavirus. The fire is taken from the Church of the Holy Sepulcher to the airport, where ten airplanes will bring the fire to Orthodox believers in ten different countries

pic.twitter.com/7xzVYtrI3Z — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) April 18, 2020

Так, делегации прилетели в Израиль, но ждут на борту самолетов. Представители их церквей присутствовали на церемонии схождения огня. Они должны привезти часть огня в кортеже израильской полиции к самолету делегаций.

Как рассказывал глава ПЦУ Епифаний, Православная церковь Украина может не получить Благодатный огонь, ведь отсутствует сообщение между странами, а средства, которые нужно выложить за чартер, лучше направить на закупку медицинских средств.

Представители Московского патриархата передали лампадку для Благодатного огня послу Израиля в Украине.