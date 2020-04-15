Пасха на карантине: как освятить куличи дома

Священнослужители рассказали, каким образом можно освятить пасхальные яйца и куличи, не нарушая карантин.

Еще несколько дней и православные христиане будут отмечать главный праздник церковного года – Светлое Христово Воскресение, или Пасху. Правда, в этом году в привычные планы празднования Пасхи вмешалась пандемия коронавируса и введенные с целью ее сдерживания строгие карантинные ограничения.

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Учитывая ситуацию и рекомендации медиков и правоохранителей, празднование Пасхи в 2020 году пройдет по-новому – впервые, не посещая праздничной службы в храмах.

Придерживаясь правил карантина, приобщиться к общей молитве в Пасхальную ночь можно будет с помощью онлайн-трансляций. Однако в связи с этим возникает другой вопрос – как быть с освящением куличей. Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) пролил свет на данный вопрос.

Митрополит ПЦУ, в частности, заметил, что корзина с пасхальными продуктами освящается не столько окроплением святой водой, а прежде всего молитвой, которая читается над приношениями. Поэтому в условиях карантина в Пасхальную ночь следует прочитать молитву Господню "Отче наш", а окропить освятить кулич и другие вкусности можно Крещенской водой. Если же такой воды нет дома, по словам митрополита Александра, можно зайти в храм, купить там и воду, и свечи в любой день до праздника.

Если же кому-то освящение пасхальной корзины своими силами не по душе, то можно обратить внимание на пасхальные стартапы. Так, кое-где люди, например, договариваются со священниками, чтобы те окропили выставленные на первых этажах корзины, а на утро каждый забрал свое освященное к себе в квартиру.

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В селах еще проще: священники освятят выставленные у ворот корзины на всех улицах, таким образом не будут нарушены карантинные правила – люди останутся дома и будет соблюдена социальная дистанция.

Есть еще также вариант, по которому священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, чтобы освятить там куличи, а все желающие будут покупать уже освященную выпечку.

Как сообщал УНИАН, Офис президента опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах.