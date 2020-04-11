Чистый четверг: красивые открытки и лучшие поздравления с праздником

Праздник установлен в память об одном из важнейших событий последних дней земной жизни Христа – Тайной вечере.

Чистый (Великий) четверг – один из самых известных и наиболее почитаемых дней Великой недели. Ежегодно этот праздник отмечают за три дня до Пасхи. В 2020 году у православных христиан он приходится на 16 апреля.

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В этот день верующие вспоминают одно из важнейших евангельских событий последних дней земной жизни Иисуса Христа – Тайную вечерю. На ней Христос омыл ноги своим 12 ученикам. Апостолы протестовали, считая себя не достойными такого поступка. Однако Иисус объяснил, что так выражает свою любовь и смирение.

Христос провел с апостолами напутственную беседу и попрощался с ними. В ту же ночь иудейские первосвященники вынесли Иисусу смертный приговор.

Согласно Евангелию, на Тайной вечере Иисусом Христом был установлен обряд святого причастия.

УНИАН собрал красивые открытки и самые лучшие и искренние поздравления в стихах и прозе с Чистым четвергом.

Чистый четверг: открытки и стихотворные поздравления

***

Чистый четверг уже настал!

Очистить нужно душу, тело,

Вперед купаться, стал и мал,

Взойти ведь солнце не успело!

Умойтесь-ка из серебра,

Чтобы здоровье крепким было!

Желаю счастья и добра,

Чтоб только радость жизнь дарила!

***

Улыбки вам лучистой

В четверг желаю Чистый!

И дом чтобы, и мысли,

От всех проблем очистить.

Пусть смоет все водица,

Жизнь вашу обновит,

Спокойствием и верой

Надолго наградит!

***

Ты сегодня не ленись,

Аккуратно приберись,

Пыль упрямо выметай,

Всё до блеска начищай!

И из мыслей своих тоже

Выбрось ворох дней тревожных,

Чтоб порядок был во всём.

В общем, с Чистым Четвергом!

***

На Чистый четверг

Мы вам шлем поздравок!

Душой ощутите

Вы света глоток,

Который Господь наш

Всем людям послал,

Чтоб каждый обрёл

Свой большой идеал!

Чтоб каждый из грешников

К Богу пришёл,

Чтоб понял: у Бога

Всегда хорошо

Любому, кто в двери

Его постучит!

Пусть день в этот счастье

Всем людям сулит!

***

Желаем четверга чистейшего,

Чтоб настроение — бодрейшее,

Вокруг всегда друзья добрейшие,

Улыбки светятся милейшие!

Пускай уборка дарит радость

И укрепляет силу духа,

Исчезнут вмиг бардак и гадость,

Лишь благим мыслям внемлет ухо!

***

Поздравляю всех сегодня

Со славным, чистым четвергом,

Пускай дух всегда приподнят,

Светит солнце за окном!

Убирайтесь нынче чище,

Чтоб сверкали все жилища,

Разлилось тепло по душам,

Мир стал ярок, добродушен!

Поздравления с Чистым четвергом в прозе и картинках

***

Пусть в этот особый день станет светло и радостно на душе. Пусть чистая святая вода ручья, реки или озерка, омыв тебя, заберет с собой печали, беды и обиды, принеся покой. Желаю мира в сердце и душе. Желаю счастья близким и тебе! Пусть доброта сквозит во всём, что окружает! Пускай сбывается всё то, о чём мечтаешь!

***

Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды и неурядицы, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!

***

На воде сегодня звездочки заблестят, отражая небо и тихую радость. Пусть святою водою вольется в ладони счастье и мир, добро и покой, особый, как вечер над тихой рекой. Желаем чистых помыслов и чистых дел, пусть только чистым будет жизненный удел.

***

В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.