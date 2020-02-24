"Наполеон": рецепты вкуснейшего торта

Подборка классических и не очень рецептов известного торта "Наполеон".

Наполеон - на первый взгляд, это очень сложный в приготовлении торт. Но это только на первый взгляд. На самом деле, вы просто не нашли еще "свой рецепт". Наполеон прекрасен тем, что его коржи не требуют долгого выпекания и даже если они пригорят - ничего страшного. Легкая пригаринка лишь добавит насыщенности вкусу.

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"Наполеон" с заварным шоколадным кремом

Тесто:

З стакана муки

250 г маргарина

200 г сметаны

½ ч.л.соды

1 ст.л. лимонного сока

Муку порубить с маргарином ножом, добавить соду, погашенную лимонным соком, после этого влить сметану, все смешать, слепить колбаску и положить в морозилку на 40 мин. Потом разделить на 10 частей. Каждую часть тонко раскатать, обрезать по форме и выпечь в духовке при температуре 250 градусов до золотистого цвета.

Крем:

125 г сахара

3 яйца

45 г муки

щепотка соли

0,5 л молока

2-3 ст.л. какао

ванильный сахар

Отделить желтки от белков. Взбить яичные желтки с сахаром и солью. Постепенно вмешать муку и какао. Горячее молоко влить тонкой струйкой в смесь, постоянно помешивая. Перелить смесь в кастрюлю и нагреть на среднем огне при постоянном энергичном помешивании до закипания. Убавить огонь и варить 2 минуты. Крем остудить, периодически помешивая. Белки взбить в крепкую пену и аккуратно ввести в остывший крем.

Коржи промазать кремом, сверху посыпать крошкой от коржей.

"Наполеон" с заварным кремом без масла

Для коржей:

2,5 -3 ст. муки;

200 г маргарина;

0.5 ст. воды;

2 ст. л. уксуса 9%.

Для крема:

2 литра молока;

14 яичных желтков или 7 яиц;

2 ст. сахара;

3-4 ст. л. муки;

2 п ванильного сахара.

Замороженный маргарин натереть на терке. Добавить муку, уксус и воду. Замесить мягкое, эластичное тесто. Поставить тесто в холодильник на час. Охлажденное тесто разделить на 18-20 шариков. Каждый шарик очень тонко раскатать. Проколоть корж по всей поверхности вилкой. Выпекать до полного высыхания и подрумянивания коржа.

Крем:

Смешать сахар, желтки, муку, ванильный сахар. В массу с желтками влить горячее молоко, тщательно перемешать. Довести смесь до кипения, постоянно помешивая.

Смазать коржи остывшим кремом, и отправить торт в холодильник на ночь.

Наполеон "Домашний"

500 г маргарина

5 стаканов муки

3 стакана молока

2 ст.ложки растительного масла

1 яйцо

2 стакана сахара

ванилин

500 грамм сливочного масла

Замороженный маргарин потереть на крупную терку, добавить муку, 1 стакан молока и растительное масло. Хорошо вымесить тесто, разделить на 10-12 частей, скатать шарики, завернуть в пищевую пленку и положить и холодильник на 1 час. Затем каждый шарик тонко раскатать. Выпекать коржи на пергаменте.

Для крема смешать 2 стакана молока, 1 яйцо, ванилин, 1 ст.ложку муки, 1 ст.ложку сахара. Варить на маленьком огне до консистенции манной каши, снять с огня и остудить. 500 гр.размягченного сливочного масла растереть до бела с 2 стаканами сахара и постепенно добавить заваренный крем. Взбить миксером.

"Наполеон" на пиве

Тесто:

250 г маргарина

2 ст. г муки,

0,5 стакана пива

Крем:

300 г молока

1 ст. сахара, ванилин

200 г сливочного масла

Маргарин и муку (оставьте 1/3 стакана) порубить ножом в крошку. Добавить пиво и оставшующся муку. Замесить тесто. Разделить на 8 частей и убрать в холодильник.

Для крема 300 г молока выливаем в кастрюлю, добавляем стакан сахара. Варить 40 минут, в конце добавить ванилин. Готовую массу охладить. Размягченное сливочное масло немного взбить, добавляя по ложке молочной массы.

Коржи тонко раскатать, вырезать форму, наколоть вилкой и выпекать до готовности около 5-7 минут при 180 градусах.

Собрать торт, промазывая каждый слой кремом. Выдержать его 3 часа при комнатной температуре, а потом убрать в холодильник.