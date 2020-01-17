В ПЦУ развенчали главный миф о Крещении

На Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше".

В ПЦУ заявили, что омовение в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.

Как написала Православная церковь Украины на своей странице в Facebook, никакого церковного предписания для свершения такого действа нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения.

Читайте такжеСиноптик рассказала, какой будет погода в Украине на Крещение

"Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более – с предрассудками или суевериями", - отмечают в церкви.

Также в ПЦУ добавили, что на Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости". Нет необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах – ведь тот, кто принесет на водосвятие даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости".

"И наконец: церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого. Главное – не превращать такое купание в некий магический ритуал, повод для пьянства, гордости или осуждения ближнего", - подытожили в церкви.

Напомним, Крещение в Украине ежегодно отмечается 19 января, в этом году оно приходится на воскресенье.