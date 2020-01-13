Вертепы, парады и гигантские фигуры: украинцы с яркими перформансами празднуют Маланку (видео)
С Вертепами, парадами и гигантскими фигурами животных Украина празднует Маланку.
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Как говорится в сюжете ТСН, в Хмельницком устроили парад вертепов. Горожане переоделись в рождественские костюмы Маланки, козы, ангелов и прошлись по центру города.
В Черновцах отгулял масштабный "Маланка-фест". 33 коллектива-участника со всей Украины и из-за рубежа соревновались за победу в зрелищном шествии по городу. Наибольший восторг у зрителей вызвали передвижные конструкции в виде зверей. Зрители увидели огромных нутрий, китов, слонов, и тому подобное.
Коллективы к Маланка-фесту готовятся несколько месяцев. На гигантские фигуры, порой, тратят десятки тысяч гривень. Призовой фонд фестиваля в этом году – почти 300 тысяч гривень. Его в этом году разделили между собой шесть коллективов. Победа досталась белому медведю из Брусницы и коллектива из села Горбово.