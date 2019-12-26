Салаты с курицей на новогодний стол 2020

Подборка самых вкусных и любимых салатов на Новогодний стол 2020.

Близится Новый год. Самое время подумать о новогоднем столе. УНИАН собрал для Вас самые популярные и вкусные рецепты салатов с курицей - неотъемлемым атрибутом новогодних празднеств. Такие салаты не ударят по Вашему кошельку, при этом они вкусные и очень сытные.

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Салат с курицей и морковью

Отварная курятина — 400 грамм

Фасоль красная консервированная — 200 грамм

Корейская морковь – 200 грамм;

Зелень – по вкусу

Творожный сыр и йогурт без наполнителя для заправки (можно заменить всеми любимым майонезом:)

Мясо нарезать соломкой или разобрать на волокна. С фасоли слить жидкость, морковь можно немного измельчить, если она натёрта длинными кусочками. Заправить взбитым с йогуртом творожным сыром. Соль, перец по вкусу.

Салат с курицей и грибами

шампиньоны - 250 гр

луковица (средняя) - 1шт.

отварная куриная грудка - 300 гр

отварной картофель (средний) - 3 шт.

отварные яйца - 3 шт.

сыр полутвердых сортов (например "Гауда") - 100 гр

майонез

соль, черный молотый перец - по вкусу

растительное масло

Шампиньоны обжарить с луком, посолить, добавить черный молотый перец. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке. Куриное мясо нарезать кубиками. Выкладывать слоями, промазывая каждый майонезом.

1 слой - картофель

2 слой - курица

3 слой - грибы с луком

4 слой - яйца

5 слой - сыр

Салат с копчёной курицей

Копченая курица— 300 грамм

Помидор -1 штука

Огурец – 1 штука

Сыр твердый тертый – 100 грамм

Чеснок – 1-2 зубчика

Горсть хлебных сухариков

Соус – йогурт+горчица+бальзамический уксус+соль/перец

Курицу, помидор и огурец порезать кубиками. Сыр потереть с чесноком. Выкладывать слоями, пропитывая соусом.

1 слой - курица

2 слой - огурец + сыр с чесноком

3 слой - помидор + сухарики

Салат с курицей и грибами #2

-куриная грудка (обжаренная без масла на сильном огне, можно предварительно замариновать в вашем любимом маринаде)

-вареный картофель (порезать кубиками)

-вареная морковь (порезать кубиками)

-маринованные шампиньоны (порезать кубиками)

-горошек

-укроп

-яйца вареные (порезать кубиками)

Все смешать, добавить майонез и соль по вкусу.

Салат "Охотники на привале"

200 гр куриного мясо мелко порезать

1 кочан пекинской капусты нашинковать

1 морковь сырая на крупной терке

1 ст л хрена

майонез, соль по вкусу

Салат с курицей и кукурузой

300 г куриного филе;

300 г шампиньонов;

1 банка сладкой кукурузы;

300 г пекинской капусты;

майонез для заправки.

Шампиньоны отварить до готовности в течение 15 минут и нарезать. Куриное филе нарезать средними кусочками, посолить и обжарить на растительном масле.

Пекинскую капусту мелко нашинковать и помять руками. Все вмешать и заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

Салат с курицей и ананасами

Куриная грудка - 1 шт.

Яйцо куриное - 3 шт.

Ананас консервированный - 300 г

Консервированная кукуруза - 1 банка

Сыр твердый - 100-150 г

Майонез, соль, перец

Куриную грудку отварить до готовности с солью и специями. Яйца отварить. Все порезать кубиками и заправить майонезом, не забыв посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить карри.