Греческий салат к праздничному столу на Новый год: рецепт

Вкусный освежающий и легкий в приготовлении Греческий салат будет как никогда уместен на новогоднем столе.

Гениальная простая! Именно такими словами можно охарактеризовать Греческий салат, приготовленный по классическому рецепту. На своей исторической родине это блюдо называется "хориатики", что переводится как "деревенский салат".

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В этом салате собраны аромат и вкус греческого лета – пахнет он морем и отдыхом. К тому же готовится этот салат быстро и просто.

Секрет Греческого салата – сочные, свежие овощи и белый сыр фета. Он также имеет оригинальную заправку, которая, собственно, и предоставляет чрезвычайной особенности простым компонентам.

Особенности приготовления

Едва ли не самое важное в приготовлении данного салата – это наличие качественных ингредиентов. Кроме того, неизменным правилом Греческого салата является большая нарезка.

Для его приготовления лучше использовать сладкие сорта лука.

В качестве приправы к этому салату часто используют сухие травы вроде орегано, можно использовать также сухую смесь итальянских или греческих трав.

Ингредиенты

Помидоры – 2-3 штуки

Огурцы – 1-2 штуки

Болгарский перец (желтый или зеленый) – 1 штука

Сладкий репчатый лук – 1 штука

Фета – 250 г

Маслины без косточек – 100 г

Сок лимона – 1-1,5 ст. л.

Оливковое масло – 3-4 ст. л.

Чеснок – 1-3 зубцы

Соль, черный молотый перец, сушеный орегано

Как готовить Греческий салат

Прежде всего необходимо подготовить все ингредиенты, в частности, помыть и очистить от семян перец, помыть помидоры и огурцы, почистить луковицу.

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Все огурцы нужно порезать полукольцами средней толщины. Перец режется крупными кубиками или любым другим удобным способом. А помидоры следует нарезать крупными кусками. Репчатый лук нарезают соломкой.

Далее готовится заправка к салату. Для этого смешиваются: чеснок, соль, лимонный сок, оливковое масло, черный молотый перец и сушеный орегано. Смесь отправляют настаиваться.

Все овощи следует перемешать и выложить в тарелку, добавить к ним нарезанный лук.

Овощи заправить соусом, аккуратно все перемешать. Поверх этого выложить нарезанные кубики феты, маслины и посыпать все орегано.

Перед подачей на стол салат стоит охладить в холодильнике 10-15 минут.