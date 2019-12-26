Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год
06:37, 26 декабря 2019Праздники
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Это блюдо уже давно стало классическим на праздничном новогоднем столе.
Как приготовить салат c крабовыми палочками по классическому рецепту / povar.ru
Салат с крабовыми палочками - это новогодняя классика наряду с селедкой под "шубой". Поэтому УНИАН расскажет вам лучший рецепт этого блюда, которое можно смело подавать на праздничный стол. Гости будут довольны, гарантируем!
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Для приготовления салата с крабовыми палочками вам понадобится:
- крабовые палочки - 250 г;
- консервированная кукуруза - банка;
- яйца - 3 шт.;
- огурец - 1 шт.;
- рис - 0,5 стакана;
- репчатый лук - половина (можно и вовсе не добавлять, если вы - не любитель лука);
- майонез - по вкусу;
- соль, перец - по вкусу.
Салат с крабовыми палочками: как приготовить - пошаговый рецепт
1. Варим яйца и рис, затем их нужно остудить до комнатной температуры. Рис - промыть.
2. Нарезаем холодные крабовые палочки и яйца маленькими кубиками.
3. Огурец и репчатый лук моем, второй нарезаем также кубиками, лук - мелко.
4. Сливаем жидкость из кукурузы, можно откинуть ее на сито.
5. Соединяем все ингредиенты в салатнице, добавляем соль, перец и майонез по вкусу.
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