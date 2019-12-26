Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год

Это блюдо уже давно стало классическим на праздничном новогоднем столе.

Салат с крабовыми палочками - это новогодняя классика наряду с селедкой под "шубой". Поэтому УНИАН расскажет вам лучший рецепт этого блюда, которое можно смело подавать на праздничный стол. Гости будут довольны, гарантируем!

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Для приготовления салата с крабовыми палочками вам понадобится:

крабовые палочки - 250 г;

консервированная кукуруза - банка;

яйца - 3 шт.;

огурец - 1 шт.;

рис - 0,5 стакана;

репчатый лук - половина (можно и вовсе не добавлять, если вы - не любитель лука);

майонез - по вкусу;

соль, перец - по вкусу.

Салат с крабовыми палочками: как приготовить - пошаговый рецепт

1. Варим яйца и рис, затем их нужно остудить до комнатной температуры. Рис - промыть.

2. Нарезаем холодные крабовые палочки и яйца маленькими кубиками.

3. Огурец и репчатый лук моем, второй нарезаем также кубиками, лук - мелко.

4. Сливаем жидкость из кукурузы, можно откинуть ее на сито.

5. Соединяем все ингредиенты в салатнице, добавляем соль, перец и майонез по вкусу.