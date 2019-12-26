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Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год

06:37, 26 декабря 2019
Праздники
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Как приготовить салат c крабовыми палочками по классическому рецепту / povar.ru

Салат с крабовыми палочками - это новогодняя классика наряду с селедкой под "шубой". Поэтому УНИАН расскажет вам лучший рецепт этого блюда, которое можно смело подавать на праздничный стол. Гости будут довольны, гарантируем!

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Для приготовления салата с крабовыми палочками вам понадобится:

  • крабовые палочки - 250 г;
  • консервированная кукуруза - банка;
  • яйца - 3 шт.;
  • огурец - 1 шт.;
  • рис - 0,5 стакана;
  • репчатый лук - половина (можно и вовсе не добавлять, если вы - не любитель лука);
  • майонез - по вкусу;
  • соль, перец - по вкусу.

Салат с крабовыми палочками: как приготовить - пошаговый рецепт

1. Варим яйца и рис, затем их нужно остудить до комнатной температуры. Рис - промыть.

2. Нарезаем холодные крабовые палочки и яйца маленькими кубиками.

3. Огурец и репчатый лук моем, второй нарезаем также кубиками, лук - мелко.

4. Сливаем жидкость из кукурузы, можно откинуть ее на сито.

5. Соединяем все ингредиенты в салатнице, добавляем соль, перец и майонез по вкусу.

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Теги: #праздник#Новый год#салат#рецепт