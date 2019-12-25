Салат "Мимоза" на Новый год – как готовить: пошаговый рецепт

Это блюдо является одним из классических на праздничном столе. Свое название салат получил в честь цветка мимозы.

Салат "Мимоза" – довольно известное блюдо, которая заслужило популярность благодаря своему нежному вкусу и очень привлекательному внешнему виду. Свое название он получил благодаря особенности украшения верхнего слоя салата измельченным вареным желтком, напоминающим цветки мимозы на снежной поверхности.

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Этот салат появился сравнительно недавно, в его составе исключительно обычные ингредиенты, купить которые совершенно не составит никаких сложностей.

Салат "Мимоза" подходит для праздничного стола по любому поводу, в том числе и для празднования Нового года.

Ингредиенты

Рыбные консервы (в собственном соку, сайра, лосось или тунец) – 1 банка весом 230 г

Картофель – 4 штуки

Морковь – 4 штуки

Лук – 2 штуки

Твердый сыр – 150 г

Майонез – 250 г

Яйца – 4 штуки

Зелень (укроп или петрушка) по собственному вкусу

Тонкости приготовления салата

Выбор майонеза – едва ли не самое важное в приготовлении блюда. В идеале, конечно, лучше отдать предпочтение майонезу домашнего приготовления, чтобы каждый перемазанный им слой салата сохранил свой естественный вкус. Если же использовать покупной, то следует выбрать лучший с высоким процентом жирности.

Очень важно также правильно сварить яйца. Если кипятить их более 10 минут, желток приобретет неприятный зеленоватый оттенок, что будет не лучшим украшением для салата.

Как готовить салат "Мимоза"

Первым делом нужно отварить картофель, морковь и яйца. Отваренные продукты остудить и почистить. На мелкой терке натереть картошку, морковку, белки, желтки и сыр (все это должно быть в отдельных мисках). Мелко нарезать лук, залить кипятком и дать настояться в течение 5-10 минут для удаления горечи.

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Рыбу достать из банки, слить масло. Из филе удалить крупные косточки, после чего размять рыбу вилкой.

Начинаем собирать салат слоями. Для этой цели можно использовать, например, кулинарное кольцо, установив его на плоскую тарелку. Каждый слой желательно слегка придавливать, чтобы после снятия кольца салат хорошо держал форму.

Первым слоем выкладываем рыбу. На нее следует разложить натертые белки, смазать майонезом.

Сверху на белки выложить морковь и опять смазать небольшим слоем майонеза.

Вслед за морковью положить лук, на него – картофель, смазать майонезом.

Далее выложить мелко натертый сыр, опять смазать майонезом.

Последним слоем выкладываются натертые яичные желтки.

И завершающий штрих – украсить салат зеленью.

Перед подачей на стол салат лучше поместить на несколько часов в холодильник, где он остынет, а все слои хорошо пропитаются майонезом.

Салат "Мимоза" готов к подаче на новогодний стол.