Классический рецепт салата "Цезарь" к новогоднему столу

Как показывает практика, на любой праздник салат "Цезарь" пользуется большой популярностью у гостей.

Удивить этим салатом, конечно, вряд ли получится - салат Цезарь на Новый год уже давно стал классикой наравне с оливье и селедкой под шубой.

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Предлагаем вашему вниманию самый что ни на есть классический рецепт салата «Цезарь» – с курицей, пармезаном и сухариками.

Чтобы приготовить салат «Цезарь» с курицей по рецепту, вам понадобится:

300 г курицы (филе),

100 г пармезана,

100 г белого хлеба,

200 г листьев салата,

100 г помидоров черри,

1 зубок чеснока,

1 ст. ложка оливкового масла,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Соус для салата «Цезарь» включает ингредиенты:

1 яичный желток,

1 ч. ложка горчицы,

2 ст. ложки оливкового масла,

1 ч. ложка лимонного сока,

50 г пармезана,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Рецепт салата «Цезарь» с курицей

1. С хлеба срежьте корочку, а сам хлеб порежьте кубиками.

2. Чеснок пропустите через чесночницу и обжарьте его пару минут в разогретом оливковом масле.

3. Куриное филе порежьте небольшими кусочками и отправляйте к чесноку на сковороду.

4. Обжарьте курицу, помешивая, 10 минут, в конце посолите и поперчите по вкусу.

5. Уберите с огня курицу, а в ту же сковороду добавьте еще немного масла и обжарьте хлеб, постоянно помешивая, пока он не зарумянится.

6. Приготовьте соус для салата «Цезарь» . Для этого пармезан натрите на мелкой терке. Смешайте яичный желток, оливковое масло, горчицу, лимонный сок, тертый пармезан и хорошенько все взбейте.

7. Листья салата порвите средними кусками. Помидоры черри порежьте на половинки.

8. Выложите на салат обжаренное куриное филе, добавьте помидоры, полейте соусом, сверху потрите пармезаном.

9. Непосредственно перед подачей добавьте в салат «Цезарь» хлебные сухарики.

Приятного аппетита!

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