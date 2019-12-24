Рецепт классического оливье к новогоднему столу

Салат оливье считается классикой новогоднего стола. Не смотря на то, что салат является признаком советского прошлого, его предпочитает готовить на Новый год подавляющее число украинцев.

Классический салат оливье - неизменный символ новогоднего стола. Мало кто знает, что автор этого блюда - французский повар Люсьен Оливье. Однако со временем советские повара адаптировали заморскую закуску, поэтому появился рецепт оливье с вареной колбасой, который мгновенно прижился и стал популярным.

Читайте такжеНовый год 2020: рецепты вкусных салатов к праздничному столу

Как готовить классический салат оливье

Пошаговый рецепт классического оливье выглядит очень просто. Сначала отваривают в кожуре картофель и варят вкрутую яйца, а когда продукты остынут, очищают их и режут кубиками. Соленые огурцы с отрезанными хвостиками нарезают брусочками, отварное мясо (говядину, курицу, индейку) измельчают, из банки горошка сливают жидкость, репчатый лук мелко шинкуют. Все ингредиенты смешивают в салатнике и заправляют майонезом. Несмотря на то что классический оливье готовят именно с мясом, как это было в изначальном рецепте французского кулинара, докторскую колбасу также можно считать вариантом классики.

В состав классического салата оливье входят 400 г мяса или колбасы, 5 картофелин среднего размера, 5 яиц, 4 соленых огурца, банка зеленого горошка, 2 средние луковицы и 200 мл майонеза. Классический расчет картофеля и яиц прост — их должно быть ровно столько, сколько гостей за столом. В салат также можно положить отварную морковь, укроп и зеленый лук.

Рецепт оливье со свежими огурцами

Почти каждая хозяйка готовит этот салат на праздники и чаще всего с солеными огурцами. Однако оливье можно приготовить и со свежими огурцами.

Ингредиенты: картофель - 300 г, морковь - 150 г, огурец - 300 г, колбаса вареная - 250 г, горошек - 300 г, яйца куриные - 2 шт., лук зеленый, майонез и соль - по вкусу.

Для начала нужно сварить картофель, морковь, яйца. Все остудить и очистить. Если у огурцов толстая кожица, то ее лучше срезать. Картофель, морковь и огурец нарезать на маленькие кубики. Добавить горошек. Нарезать на маленькие кубики колбасу и яйца. Добавить рубленый лук, майонез, соль и перемешать.