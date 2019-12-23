Меню на Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол в год Крысы
Новый год уже буквально на пороге, поэтому многие хозяйки задумались, что же подать на стол в этот праздник.
УНИАН составил меню на Новый год, там есть рецепты салатов, закусок и горячих блюд. Поскольку символ 2020-го - Крыса, на столе должен быть сыр, орехи, мясо (но не говядина) и фрукты.
Закуски на Новый год 2020
Фаршированные яйца "Мышки"
Для приготовления вам понадобится:
- яйца – 6 шт.;
- майонез – 2 ст.л;
- горчица – 1 ч.л;
- соль, перец – по вкусу;
Варите яйца на медленном огне в течение 10 минут. Холодные яйца очистить и разрезать вдоль пополам. Вынуть желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей, посолить, поперчить и размять до получения однородной пасты. Затем этой смесью начинить яичные белки.
Для того, чтобы наши фаршированные яйца превратились в мышек, сделайте ушки из яичного белка, глаза - из горошин черного перца, нос, - из красного перца, а усы - из сыра косичка (его волокон).
Канапе с семгой
Для приготовления этого простого блюда вам понадобится черный хлеб, масло, листья салата, лимон, оливки или маслины, семга, и шпажки.
Берем черный хлеб, намазываем маслом, затем кладем кусочек семги, с одной стороны под рыбу - полукольцо тоненько нарезанного лимона и листья салата. На семгу кладем оливку или маслину, с помощью шпажки фиксируем эти вкусности на хлебе. Вуаля, все готово!
Жульен в тарталетках
Для приготовления жульена в тарталетках понадобится:
- куриное филе - 2 шт;
- грибы шампиньоны - 400 г;
- лук репчатый - 1 шт;
- сыр твердый - 150-200 г;
- тарталетки (или горшочки);
- сметана - 400 г;
- масло растительное;
- масло сливочное - 30 г;
- соль, перец.
Сначала отварите куриное филе, грибы и лук мелко нарежьте. На сковородке растопите сливочное масло и добавьте в него лук, томите его на маленьком огне в течение 15 минут.
Грибы обжарьте на сухой сковороде без масла, когда они выпустят влагу, можно добавить немного растительного масла и посолить.
Сыр натираем на мелкой терке, а вареное филе нарезаем на маленькие кусочки. Готовые лук, грибы и курицу смешиваем со сметаной.
Полученную массу поместите в тарталетки и посыпьте сверху тертым сыром. Затем отправьте их в духовку на несколько минут, пока не расплавится сыр.
Меню на Новый год 2020: горячие блюда
Запеченная курица
Для приготовления вам понадобится:
- курица - 1 шт;
- растительное масло - 3 ст. л;
- горчица - 2 ст. л;
- чеснок - 2 зубчика;
- соль, перец - по вкусу;
- листья салата или другая зелень - для украшения;
- апельсин или лимон - 1 шт.
Приготовьте маринад из растительного масла, чеснока, горчицы, соли и перца. Курицу разрежьте по грудке, хорошо смажьте маринадом внутри и снаружи, оставьте на 20-30 минут.
Положите курицу на противень и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 220 градусов. Потом при 180 градусах доведите мясо до готовности.
Для украшения блюда используйте, например, листья салата и нарезанный кружочками апельсин, их можно выстелить на блюде, а на них выложить курицу.
Медальоны в беконе
Для приготовления вам понадобится:
- свиная вырезка - 500 г;
- бекон - 100 г;
- растительное масло;
- соль, перец - по вкусу.
Свиную вырезку посолите и поперчите, оберните беконом и нарежьте острым ножом на медальоны толщиной до 3 см. Сковороду следует смазать маслом и обжарить нарезанную вырезку в беконе с обеих сторон до готовности. Подавать можно со свежими или отварными овощами.
Тушеный кролик
Для приготовления вам понадобится:
- мяса кролика - 0,5 кг;
- белое сухое вино - 150 мл;
- помидоры черри - 6 шт;
- розмарин;
- маслины - до 12 шт;
- чеснок - 2 зубчика;
- мука - 1 ст.л;
- оливковое масло;
- соль, перец - по вкусу.
Мясо кролика помойте и обсушите бумажным полотенцем, затем приправьте солью и перцем.
На сковороде обжарьте немного розмарина и 1 зубчик чеснока до румяного цвета, затем высыпать в отдельную тарелку. Обваляйте мясо в муке и обжарьте на сильном огне до образования румяной корочки, переложите в противень.
К кролику добавьте мелко порезанный зубчик чеснока, веточку розмарина, маслины и разрезанные помидоры черри.
Затем добавьте вино, накройте крышкой и тушите в духовке до 50 минут при температуре 180 градусов.
Салаты на Новый год 2020: новогоднее меню
Рецепт салата "Цезарь"
Для приготовления понадобится:
- куриное филе - 400 г;
- салат Айсберг - 1 кочан;
- помидоры черри - 200 г;
- сыр пармезан -100 г;
- половинка белого хлеба;
- чеснок - 2 зубчика;
- оливковое масло - 3 ст.л;
- соль - по вкусу.
Для соуса:
- яйца - 2 шт;
- горчица - 2 ч.л;
- лимонный сок - 3 ст.л;
- оливковое масло - 3 ст.л;
- пармезан;
- соль - по вкусу.
Нарежьте кубиками белый хлеб и выложите на противень. Оливковое масло нужно вылить в небольшую миску и выдавить в него чеснок. Подогреть немного смесь в микроволновке. Затем смажьте хлеб маслом с чесноком и отправьте в разогретую до 180 духовку на 10-15 минут.
Куриное филе нарежьте небольшими кусками, посолите, поперчите и обжарьте на небольшом количестве масла. Затем помойте салат и порвите его руками на крупные куски. Для соуса необходимо яйца комнатной температуры опустить в кипящую воду на одну минуту. Затем нужно вылить яйца в миску, добавить в них лимонный сок, горчицу, оливковое масло, немного тертого пармезана и взбить все блендером.
Выложить на блюдо листья салата, поверх выложить курицу, порезанные пополам или на четверти помидоры черри, нарезанный тонкими ломтиками пармезан и гренки. Сверху полить соусом.
С тунцом и овощами
Для приготовления вам понадобится:
- тунец, консервированный в собственном соку –180 г;
- айсберг – 100 г;
- оливки – 50 г;
- яйца – 3 шт.;
- огурцы – 2 шт.;
- помидоры черри – 5 шт.;
- лук – 1 шт.;
- масло оливковое – 3 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Моем огурцы и режем крупными кубиками. Черри разрезаем вдоль на две части, а лук режем полукольцами. Яйца варим, чистим и каждое разрезаем на 4 части. Тунец делим на кусочки.
Объединяем все ингредиенты, в том числе и оливки. Солим, перчим. Заправляем оливковым маслом. Перемешиваем. Выкладываем в салатник, предварительно устеленный листьями айсберга.
Оливье
Для приготовления салата "Оливье" понадобятся:
- картофель - 6 шт;
- морковь - 2 шт;
- яйца - 6 шт;
- вареная колбаса - 500 г;
- горошек консервированный - 1 банка;
- соленые огурцы - 4 шт;
- майонез;
- соль - по вкусу.
Морковь и картошку отварить в "мундирах". Сварить яйца. Овощи почистить и нарезать кубиками. Таким же способом нарезать яйца, колбасу и огурцы, добавить горошек. Добавить в салат соль и заправить майонезом, перемешать.