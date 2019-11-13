Церковные праздники 2020 в Украине: когда отмечаются (календарь)

УНИАН составил календарь самых популярных среди верующих праздников на 2020 год.

2020-й уже на носу, поэтому УНИАН расскажет Вам, когда в следующем году будем отмечать Пасху, Троицу и другие церковные праздники.

Так, среди церковных праздников выделяют переходящие (которые отмечаются в разную дату каждый год) и непереходящие (их дата фиксирована).

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Переходящие, например, Пасха и Троица. Среди непереходящих - Рождество, Покров, Крещение.

Церковные праздники в январе 2020

6 января, понедельник – Сочельник, окончание Рождественского поста

7 января, вторник – Рождество Христово

14 января, вторник – Обрезание Господне

19 января, воскресение – Богоявление, или Крещение Господне

25 января, суббота – День великомученицы Татьяны или Татьянин день

Календарь церковных праздников в феврале 2020

15 февраля, суббота – Сретение Господне

Март 2020: церковные праздники

1 марта – Прощеное воскресенье

2 марта, понедельник – начало Великого поста

22 марта, воскресенье – Сорок святых или День всех святых

30 марта, понедельник – День святого Алексея, или Теплого Алексея

Церковные праздники в апреле 2020

7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы

12 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

19 апреля, воскресенье – Пасха, или Светлое Воскресение Христово

Май 2020, какие церковные праздники отмечаются

6 мая, среда – Великомученика Георгия Победоносца

22 мая, пятница – День Николая Чудотворца

24 мая, воскресенье – Равноапостольных Кирилла и Мефодия

28 мая, четверг – Вознесение Господне

Церковный календарь на июнь 2020

7 июня, воскресенье – Святая Троица, или Пятидесятница

Церковные праздники в июле 2020 года

7 июля, вторник – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день

12 июля, воскресенье – День святых апостолов Петра и Павла

Август 2020, какие праздники отмечает церковь

2 августа, воскресенье – Ильин день

14 августа, пятница – Медовый Спас, или Маковея

19 августа, среда – Преображение Господне или Яблочный Спас

28 августа, пятница – Успение Пресвятой Богородицы

29 августа, суббота – Ореховый Спас

Сентябрь 2020

11 сентября, пятница – Усекновение главы Иоанна Предтечи

19 сентября, суббота – Михайлово чудо

21 сентября, понедельник – Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября, воскресенье – Воздвижение Креста Господня

30 сентября, среда – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии

Октябрь 2020

14 октября, среда – Покров Пресвятой Богородицы

Ноябрь 2019

7 ноября – Димитриевская родительская суббота

10 ноября, вторник – Параскева Пятница (День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница)

21 ноября, суббота – День святого Михаила

28 ноября, суббота – начало многодневного Рождественского поста

Декабрь 2020

4 декабря, пятница – Введение в храм Пресвятой Богородицы

7 декабря, понедельник – День памяти великомученицы Екатерины

13 декабря, воскресенье – День святого Андрея Первозванного

17 декабря, четверг – День великомученицы Варвары

18 декабря, пятница – День преподобного Саввы

19 декабря, суббота – День святого Николая

22 декабря, вторник – День святой Анны

Церковные многодневные посты в 2020 году

2 марта - 18 апреля - Великий пост

15 июня - 11 июля - Петров пост

14 - 27 августа - Успенский пост

28 ноября 2020 года - 6 января 2021 года - Рождественский пост

Календарь церковных праздников 2020