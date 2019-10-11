Международный день девочек: дата и значение праздника

Цель празднования - привлечение внимания к дискриминации девочек в разных странах.

Международный день девочек отмечается 11 октября начиная с 2012 года.

Он был провозглашен Организацией объединенных наций в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.

Значение Международного дня девочек

Всемирный день девочек призван продемонстрировать и найти пути решения проблем, с которыми сталкиваются девочки, а также напомнить о важности расширения их возможностей и защиты их прав. В их число входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия и принудительного замужества в детском возрасте.

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По данным ООН, в мире насчитывается более 1 миллиарда девочек в возрасте до 18 лет. Ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. По данным ООН, около 30% девушек в мире впервые вступают в брак до достижения ими 18-летнего возраста. Чаще это явление наблюдается в странах Южной Азии, Африки, Латинской Америки. При этом, за последние 15 лет мировое сообщество добилось значительного прогресса в улучшении жизни девочек.

Каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме. Впервые день девочек отмечался в 2012 году и был посвящен актуальной для многих стран мира проблеме - детским бракам, которые представляют собой нарушение основных прав человека и негативно влияют на все аспекты жизни девочек, лишая их детства, угрожают здоровью и жизни девочек.

В последующие годы мероприятия в рамках Дня были посвящены таким актуальным темам, как: «Новаторский подход к образованию девочек», «Расширение возможностей девочек-подростков: прекращение цикла насилия», «Инвестировать сегодня, чтобы помочь внести вклад в развитие нашего мира завтра», «Улучшение положения девочек означает прогресс в достижении целей: что важно для девочек», «Сила девочек: спонтанная и неудержимая» и другим.

Сегодня в Международный день девочек всем государствам рекомендуется проводить тематические мероприятия, посвященные обсуждению возможных путей решения проблем девочек. Различные тематические акции, встречи и семинары призваны подчеркнуть необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.

Поздравления с Днем девочек

Поздравляю с Международным днём девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой — красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребёнком.

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С днем девочек сегодня

Принцесс поздравим наших,

Пусть с каждым днем становятся

Счастливее и краше.

Косички и кудряшки,

И платьица в горошек,

Для вас найдем сегодня

Мы сотни слов хороших.

В ваш день международный

Любви желаем, ласки,

Пусть будет ваша жизнь

Волшебной доброй сказкой.

Каждой девочке желаю исполнения мечты! Чтобы радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают унывать даже в самый хмурый день!

День девочек далек от красоты —

Проблем уж слишком много накопилось.

От недосмотра, вечной суеты

У некоторых детство не сложилось:

Не достает образованья,

Нехватка взрослого вниманья,

Тревога самых ранних браков —

Наличие таких вот знаков

Для взрослых будет тем звоночком,

Чтобы поставить в этом точку!