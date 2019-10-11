Международный день девочек: дата и значение праздника
Международный день девочек отмечается 11 октября начиная с 2012 года.
Он был провозглашен Организацией объединенных наций в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.
Значение Международного дня девочек
Всемирный день девочек призван продемонстрировать и найти пути решения проблем, с которыми сталкиваются девочки, а также напомнить о важности расширения их возможностей и защиты их прав. В их число входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия и принудительного замужества в детском возрасте.
Читайте такжеДень дочери - как отметить и что подарить любимой дочери
По данным ООН, в мире насчитывается более 1 миллиарда девочек в возрасте до 18 лет. Ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. По данным ООН, около 30% девушек в мире впервые вступают в брак до достижения ими 18-летнего возраста. Чаще это явление наблюдается в странах Южной Азии, Африки, Латинской Америки. При этом, за последние 15 лет мировое сообщество добилось значительного прогресса в улучшении жизни девочек.
Каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме. Впервые день девочек отмечался в 2012 году и был посвящен актуальной для многих стран мира проблеме - детским бракам, которые представляют собой нарушение основных прав человека и негативно влияют на все аспекты жизни девочек, лишая их детства, угрожают здоровью и жизни девочек.
В последующие годы мероприятия в рамках Дня были посвящены таким актуальным темам, как: «Новаторский подход к образованию девочек», «Расширение возможностей девочек-подростков: прекращение цикла насилия», «Инвестировать сегодня, чтобы помочь внести вклад в развитие нашего мира завтра», «Улучшение положения девочек означает прогресс в достижении целей: что важно для девочек», «Сила девочек: спонтанная и неудержимая» и другим.
Сегодня в Международный день девочек всем государствам рекомендуется проводить тематические мероприятия, посвященные обсуждению возможных путей решения проблем девочек. Различные тематические акции, встречи и семинары призваны подчеркнуть необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.
Поздравления с Днем девочек
Поздравляю с Международным днём девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой — красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребёнком.
***
С днем девочек сегодня
Принцесс поздравим наших,
Пусть с каждым днем становятся
Счастливее и краше.
Косички и кудряшки,
И платьица в горошек,
Для вас найдем сегодня
Мы сотни слов хороших.
В ваш день международный
Любви желаем, ласки,
Пусть будет ваша жизнь
Волшебной доброй сказкой.
Каждой девочке желаю исполнения мечты! Чтобы радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают унывать даже в самый хмурый день!
День девочек далек от красоты —
Проблем уж слишком много накопилось.
От недосмотра, вечной суеты
У некоторых детство не сложилось:
Не достает образованья,
Нехватка взрослого вниманья,
Тревога самых ранних браков —
Наличие таких вот знаков
Для взрослых будет тем звоночком,
Чтобы поставить в этом точку!