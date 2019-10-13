Покрова 2019 – что означает это христианский праздник
Покров Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников. Его полное название - Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Когда празднуют Покров
Ежегодно Покров Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. В 2019 году празднование приходится на понедельник. В народе этот день еще называют Праздник Покрова или Третья Пречистая.
Что такое Покров Пресвятой Богородицы
По преданию, в 910 году Богородица, озаренная небесным светом и окруженная ангелами и святыми, появилась людям, которые молились во Влахернском храме в Константинополе за освобождение от врагов, окруживших город.
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Пресвятая Дева Мария со слезами стала молить Бога христиан. Затем Богоматерь в знак того, что берет народ под свою опеку, покрыла людей в храме честным своим омофором (греческое омофор - наплечник, то есть длинная широкая ткань с крестом, которую носят священники на богослужениях). Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал "лучше лучей солнечных".
Удивительный покров защитил город. Поднявшаяся в тот момент буря разбросала корабли противника, лишив жителей Константинополя от смерти.
Символ и значение Покрова
Праздник Покрова Божией Матери и икона Покрова - трогательный символ непрерывного заступничества Владычицы за род человеческий. Он является одним из величайших праздников, поэтому в честь него достаточно часто освящают новопостроенные храмы.
Покров Пресвятой Девы - знак любви и участия, которые Матерь Божия испытывает к людям. Его благодать незримо осеняет и защищает каждого человека, оберегая от греха и помогая в нелегкое время.
В Украине особенно значимым праздник Покрова Пресвятой Богородицы был для казаков, которые строили много храмов Богородице и особо почитали иконы Покрова. Казаки верили, что святая Покрова охраняет их, а Матерь Божию считали своей заступницей и покровительницей.
Икона Покрова Пресвятой Богородицы
На иконах Покрова изображен светлый образ Девы Марии, которая покрывает человечество от врагов. Пресвятая Богоматерь держит свой светлый омофор. Ее покров и защиту простирается не только на человеческие тела, а прежде всего - на их души.
К иконе Покрова Пресвятой Богородицы обращаются, прося о покровительстве и защите от опасностей и несчастий, поскольку ее молитва Иисусу Христу является довольно сильной.