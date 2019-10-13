Покрова 2019 – что означает это христианский праздник

В день Покрова Пресвятой Богородицы почитается Матерь Божья, которая является защитницей рода человеческого.

Покров Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников. Его полное название - Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Когда празднуют Покров

Ежегодно Покров Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. В 2019 году празднование приходится на понедельник. В народе этот день еще называют Праздник Покрова или Третья Пречистая.

Что такое Покров Пресвятой Богородицы

По преданию, в 910 году Богородица, озаренная небесным светом и окруженная ангелами и святыми, появилась людям, которые молились во Влахернском храме в Константинополе за освобождение от врагов, окруживших город.

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Пресвятая Дева Мария со слезами стала молить Бога христиан. Затем Богоматерь в знак того, что берет народ под свою опеку, покрыла людей в храме честным своим омофором (греческое омофор - наплечник, то есть длинная широкая ткань с крестом, которую носят священники на богослужениях). Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал "лучше лучей солнечных".

Удивительный покров защитил город. Поднявшаяся в тот момент буря разбросала корабли противника, лишив жителей Константинополя от смерти.

Символ и значение Покрова

Праздник Покрова Божией Матери и икона Покрова - трогательный символ непрерывного заступничества Владычицы за род человеческий. Он является одним из величайших праздников, поэтому в честь него достаточно часто освящают новопостроенные храмы.

Покров Пресвятой Девы - знак любви и участия, которые Матерь Божия испытывает к людям. Его благодать незримо осеняет и защищает каждого человека, оберегая от греха и помогая в нелегкое время.

В Украине особенно значимым праздник Покрова Пресвятой Богородицы был для казаков, которые строили много храмов Богородице и особо почитали иконы Покрова. Казаки верили, что святая Покрова охраняет их, а Матерь Божию считали своей заступницей и покровительницей.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

На иконах Покрова изображен светлый образ Девы Марии, которая покрывает человечество от врагов. Пресвятая Богоматерь держит свой светлый омофор. Ее покров и защиту простирается не только на человеческие тела, а прежде всего - на их души.

К иконе Покрова Пресвятой Богородицы обращаются, прося о покровительстве и защите от опасностей и несчастий, поскольку ее молитва Иисусу Христу является довольно сильной.