Когда празднуем День учителя в Украине 2019: дата праздника, подарки и поздравления

В 2019 году День учителя официально будут праздновать или 4 октября (в пятницу) или 7 октября (в понедельник).

День учителя в Украине в 2019 году будут праздновать 6 октября. В то же время в мире педагогов 100 стран поздравляют 5 октября. Этот день считается профессиональным праздником педагогов.

В 2019 году День учителя официально будут праздновать или 4 октября (в пятницу) или 7 октября (в понедельник).

Что подарить учителю

Учителям в профессиональный день традиционно дарят букеты. Лучше выбирать сезонные цветы, но тюльпаны, розы и ромашки не испортят сюрприз педагогу.

Кроме этого, хорошим подарком на День учителя будет посвященный педагогу тематический плакат, сделанный самостоятельно классом. Плакат можно разрисовать красками теплой палитры, использовать фото из школьных будней и сделать его в необычной форме – например, в форме солнышка, книги или большой поздравительной открытки.

Лучшим подарком на День учителя может стать открытка, сделанная своими руками со стихами.

На День учителя во многих украинских школах проводят тематические мероприятия, сценарии к которым пишут обычно сами же ученики. Концертную программу наполняют песнями, забавными сценками и танцами ко Дню учителя.

День учителя – поздравления

Ко Дню учителя пригодятся хорошие содержательные поздравления, которые дополнят не только концертное выступление, но и любой подарок.

Поздравление ко Дню учителя в стихах:

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові і пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш – найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

***

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить...

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддать.

Без природничих наук

Ніяк нам не прожити,

Тож хімію та біологію

Ми обіцяєм вчити.

Історія та географія

Відкриває нам світи,

І цим допомагає

Впевнено по життю іти.

Усі знання одержані важливі –

Вони згодяться потім на Землі.

За те, що добрі Ви до нас і терпеливі,

Спасибі, дорогі учителі.

За ласку Вашу, чуйність і турботу,

За те, що підняли нас на крилі,

За повсякденну, кропітку роботу

Спасибі, дорогі учителі!

***

Так схожа на матусю учителька моя,

Така ж привітна і така ласкава,

Я жити в неї вчуся, горнусь до неї я,

Вона країни знань зоря яскрава!

І світить нам, і гріє, і розуму навча,

Ми всі її любов'ю обігріті,

І хлопчик неслухняний, і лагідне дівча –

Бо ми для неї найдорожчі в світі.

Моя учителько, спасибі, що ти є,

Життя шкільне з тобою сонячним стає,

У юнім серці ти, як зірка золота,

Моя учителько, любов моя свята.

Панує в класі тиша, коли говориш ти,

Бо, як струмочок, ллється твоя мова,

І хочеться летіти в незвідані світи,

Де нас чекає доля барвінкова.

Спасибі тобі, рідна, за серце золоте,

За мудрість, за турботу і терпіння,

Посіяне тобою любов'ю проросте,

Бо сходи ті із доброго насіння.

Поздравление ко Дню учителя в прозе:

Бажаємо нашій шановній вчительці, щоб кожен день був приємний для Вас, щоб ранковий будильник влаштовував срібні звуки в такт Вашої улюбленої мелодії, щоб кожен день був веселим, а зморшка з лоба зникала, щоб Ваш сміх гудів, а у класі, щоб кожен учень Вас зрозумів.

***

Бажаємо Вам, щоб Ви ніколи не втрачали свого ентузіазму навчати нас бути совісними, щоб Ви вчили нас долати зло і керуватися в житті лише добром. Нам потрібні приклади для наслідування, а Ви, наша шановна вчителька, і є для нас таким прикладом.

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Шановна наша вчитель! Ми прекрасно розуміємо, як Вам важко з нашими дітками, адже інколи нам не вдається справитись з однією дитиною, а у Вас вистачає мудрості та енергії на стількох та одразу! Ми вдячні Вам за самопожертву, любов та гарний приклад для наших дітей.

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Від усього щирого серця вітаємо Вас з днем вчителя! Ми вдячні Вам за вміння, які Ви нам даєте на кожному році. Завдяки Вам ми знаємо, як працювати в різних програмах і, навіть, як створювати сайти! Бажаємо завжди гарного настрою, розумних учнів і гігабайти щастя!

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Англійську треба знати кожному і ми це знаємо! Дякуємо, що Ви навчаєте нас цій важкій та незвіданій мові. Бажаємо Вам натхнення, позитиву, чемних учнів, гарних оцінок для них, а також чим скорішої поїздки в Великобританію або Америку!

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В якому році хрестили Русь, а в якому була війна, коли закінчився останній хрестовий похід. Ці речі наші діти знають «на ура» тільки завдяки Вам. Ваша любов до історії та дітей спонукає наших дітей захоплюватись Вашим предметом! З найкращими побажаннями з нагоди Дня вчителя, батьківський колектив.