В Fortnite стартовал "Зимний фестиваль" с подарками и испытаниями

Акция продлится до 7 января.

Компания Epic Games объявила о старте ивента под названием «Зимний фестиваль» в своей игре Fortnite. Разработчики обещают игрокам бесплатные подарки и испытания. Акция продлится до 7 января.

«Зимний фестиваль» в Fortnite

По словам разработчиков, каждый день на протяжении ближайших двух недель игроки будут получать по одному подарку. В самом подарке находятся две экипировки, два дельтаплана, две кирки, две обертки, одна эмоция и многое другое.

Чтобы попасть в домик фестиваля и начать получать подарки, нужно зайти в лобби игры и нажать на новую вкладку с изображением снежинки. В Epic Games напомнили, что получить такие подарки можно будет только в ходе этого «Зимнего фестиваля».

Также каждый день игроки будут получать новые испытания, за выполнение которых им будут давать награды и опыт.

Что такое Fortnite

Fortnite – это популярная многопользовательская онлайн игра в жанре королевской битвы, где большое количество игроков с минимальным набором снаряжения на ограниченной карте должны найти оружие и уничтожить противников.