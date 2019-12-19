В Fortnite стартовал "Зимний фестиваль" с подарками и испытаниями
Компания Epic Games объявила о старте ивента под названием «Зимний фестиваль» в своей игре Fortnite. Разработчики обещают игрокам бесплатные подарки и испытания. Акция продлится до 7 января.
«Зимний фестиваль» в Fortnite
По словам разработчиков, каждый день на протяжении ближайших двух недель игроки будут получать по одному подарку. В самом подарке находятся две экипировки, два дельтаплана, две кирки, две обертки, одна эмоция и многое другое.
Чтобы попасть в домик фестиваля и начать получать подарки, нужно зайти в лобби игры и нажать на новую вкладку с изображением снежинки. В Epic Games напомнили, что получить такие подарки можно будет только в ходе этого «Зимнего фестиваля».
Также каждый день игроки будут получать новые испытания, за выполнение которых им будут давать награды и опыт.
Что такое Fortnite
Fortnite – это популярная многопользовательская онлайн игра в жанре королевской битвы, где большое количество игроков с минимальным набором снаряжения на ограниченной карте должны найти оружие и уничтожить противников.