Valve объявила дату проведения главного чемпионата по Dota 2 – The International 2020

Турнир пройдет с 18 по 23 августа в Стокгольме.

Финальная стадия The International 2020 — главного чемпионата года игре по Dota 2 — пройдет с 18 по 23 августа 2020 года в столице Швеции — Стокгольме. На турнире 12 лучших команд и 6 победителей региональных квалификаций сразятся за титул чемпиона мира. Об этом компания Valve сообщила в официальном twitter-аккаунте игры.

Мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр уже назвала предстоящие состязания «праздником невероятной силы профессиональной Dota 2».

The International 2020

Десятый The International впервые за долгие годы вернется Европе. Предыдущие восемь лет турниры The International проводились в Сиэтле, Ванкувере и Шанхае. В последний раз The International проходил в Европе в августе 2011 года. Тогда в Кельне победителем чемпионата по Dota 2 стала украинская команда NAVI.