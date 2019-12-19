В игре War Thunder появились шведские танки и самолеты

Помимо шведской техники обновление «Северный ветер» добавило в игру морскую локацию.

В War Thunder вышло обновление «Северный ветер, которое добавило в игру шведские танки, новую линейку авиации, новую морскую карту со скандинавскими пейзажами и улучшило графический движок.

Главным графическим нововведением стала поддержка трассировки лучей, которая улучшает глобальное освещение. Также графическому движку добавили поддержку HDR, а выстрелы и взрывы получили обновленную физическую модель.

Дерево шведской авиации в War Thunder начинается с довоенного биплана J6B Jaktfalken II и заканчивается реактивным истребителем J32B Lansen.

Из тяжелой бронетехники в игре появился Strv 103 – первый в мире серийный танк, в котором использовалась газотурбинная силовая установка. Однако у него зафиксированная пушка, наведение которой осуществляется с помощью управляемой подвески. Также игроки смогут опробовать SAV 20.12.48 – экспериментальную шведскую САУ, разработанную компанией Bofors в послевоенные годы в рамках их первой частной инициативы по проектированию бронетехники. Эта самоходная артиллерийская установка обладает скорострельным 120-мм орудием.

Стоит также отметить, что основная линейка шведской наземной техники появится в одном из грядущих обновлений.

О чем War Thunder

War Thunder – это многопользовательская онлайн-игра с элементами симулятора, посвященная боевой авиации, наземной бронетехнике и флоту довоенного периода, а также Второй мировой войны и послевоенного времени. От знаменитой World of Tanks игра отличается тем, что объединяет в себе сразу три вида техники, а в боях делает упор на реалистичную физику повреждений.

Кроме шведской техники с обновлением игрокам станет доступен Admiral Graf Spee – третий и самый совершенный немецкий тяжелый крейсер типа «Дойчланд» времен Второй мировой войны. В историю этот корабль вошел под названием «карманный линкор». Так как до войны Версальский мирный договор ограничивал размер немецкого флота, германские инженеры разместили в корпусе тяжелого крейсера мощные орудия главного калибра, подходящие линкору.