В Сингапуре создали Всемирную федерацию киберспорта

В управление федерацией вошли бывший генсек Олимпийского комитета Китая и коммерческий директор футбольного клуба «Милан».

На днях в Сингапуре была учреждена Всемирная федерация киберспорта - Global Esports Federation. Ее президентом стал Крис Чан из Национального Олимпийского комитета Сингапура. А вице-президентом был назначен Эдвард Ченг - представитель крупной китайской компании Tencent, которая занимается изданием игр.

Как сообщает портал Esportsobserver, в правление федерации также вошли бывший генеральный секретарь Олимпийского комитета Китая Вэй Цзичжун, обладательница серебряной медали Олимпиады 1984 года Чармейн Крукс, коммерческий директор футбольного клуба «Милан» Лоренцо Джорджетти и ряд других топ-менеджеров из большого спорта.

Организация планирует создать национальные киберспортивные федерации, органы для контроля над допингом и комиссии для игроков.

Напомним, на данный момент уже существует «Международная федерация киберспорта» — IeSF, штаб-квартира которой находится в Южной Корее. Она была сформирована в 2008 году, а в ее состав вошли 56 стран.