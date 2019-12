Playstation Ukraine подготовила новогодние скидки на PS4 и контроллеры

Акционные цены на геймерские товары от Playstation продержатся до 1 января.

Украинский офис компании Playstation подготовил список скидок для новогодней распродажи. Приобрести консоли, видеоигры и периферию по сниженным ценам можно будет до 1 января 2020 года.

Так консоль PS4 Slim на 1 ТБ с трехмесячной подпиской PS Plus, а также с тремя играми: Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn и The Last of Us обойдется покупателям в 7878 грн. Шлем виртуальной реальности Playstation VR в комплекте PS камерой – за 5499 грн, а фирменные контроллеры Dualshock 4 обойдутся в 1199 грн.

Читайте такжеSony запатентовала новый шлем виртуальной реальности

Также Playstation Ukraine предлагает множество дисков с видеоиграми по «новогодней» цене от 399 грн. В числе акционных предложений такие эксклюзивные проекты, как Death Stranding, The Order 1886, Uncharted 4: A Thief's End, Days Gone и другие.

Полный список предложений можно посмотреть на сайте компании.

Напомним, в Playstation Store продолжается акция «Рождественские предложения», в рамках которой были снижены цены на 597 игр и дополнений. Акция продлится до 24 декабря.