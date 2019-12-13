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Death Stranding не стала лучшей игрой года. Чем закончилась церемония The Game Awards 2019

11:57, 13 декабря 2019
Игры
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Лучшей игрой 2019 года была признана Sekiro: Shadows Die Twice / thegameawards.com

В ночь с 12 на 13 декабря в Лос-Анджелесе в театре Microsoft прошла ежегодная церемония награждения, отмечающая достижения в индустрии компьютерных игр The Game Awards 2019.

Больше всего номинаций получила Death Stranding. Игра легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы о тяжелых буднях курьера в постапокалиптичном мире была номинирована в девяти категориях. Сразу за ней шел фантастический шутер от третьего лица Control, у которого было 8 номинаций. Оба проекта боролись за звание «Лучшей игры года». Однако в итоге главная награда досталась приключенческому экшену о феодальной Японии – Sekiro: Shadows Die Twice.

Трейлер Sekiro: Shadows Die Twice

Список победителей The Game Awards 2019:

  • Игра года — Sekiro: Shadows Die Twice
  • Лучшая режиссура — Death Stranding
  • Лучший экшен — Devil May Cry 5
  • Лучшая приключенческая игра — Sekiro: Shadows Die Twice
  • Лучшая ролевая игра – Disco Elysium
  • Лучшее повествование — Disco Elysium
  • Лучшая инди-игра — Disco Elysium
  • Лучший файтинг — Super Smash Bros. Ultimate
  • Лучшее художественное оформление— Control
  • Лучший саундтрек — Death Stranding
  • Лучшая актерская роль — Мадс Миккельсен (Death Stranding)
  • Лучший звуковой дизайн — Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  • Лучшая игра-сервис — Fortnite
  • Лучшая игра с социальной значимостью — GRIS
  • Лучшая мобильная игра — Call of Duty Mobile
  • Лучшая поддержка сообщества — Destiny 2
  • Лучшая VR/AR-игра — Beat Saber
  • Лучшая игра для всей семьи — Luigi’s Mansion 3
  • Лучшая стратегия — Fire Emblem Three Houses
  • Лучшая спортивная/гоночная игра — Crash Team Racing: Nitro-Fueled
  • Лучшая мультиплеерная игра — Apex Legends
  • Лучший создатель контента — Shroud
  • Лучшая киберспортивная игра — League of Legends
  • Лучший киберспортивный игрок — Bugha
  • Лучшая киберспортивная команда — G2 Esports
  • Лучшее киберспортивное событие — League of Legends World Championship 2019

Также на The Game Awards 2019 была показана первая игра, которая войдет в линейку проектов на Playstation 5. Это фэнтези слэшер от студии Gearbox с системой лута, который называется Godfall. Игра выйдет в конце 2020 года и не будет эксклюзивом для PS5. На ПК ее можно будет приобрести в цифровом магазине Epic Games Store.

Трейлер Godfall

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