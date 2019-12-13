Death Stranding не стала лучшей игрой года. Чем закончилась церемония The Game Awards 2019

Мадс Миккельсен получил награду за лучшую роль.

В ночь с 12 на 13 декабря в Лос-Анджелесе в театре Microsoft прошла ежегодная церемония награждения, отмечающая достижения в индустрии компьютерных игр The Game Awards 2019.

Больше всего номинаций получила Death Stranding. Игра легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы о тяжелых буднях курьера в постапокалиптичном мире была номинирована в девяти категориях. Сразу за ней шел фантастический шутер от третьего лица Control, у которого было 8 номинаций. Оба проекта боролись за звание «Лучшей игры года». Однако в итоге главная награда досталась приключенческому экшену о феодальной Японии – Sekiro: Shadows Die Twice.

Трейлер Sekiro: Shadows Die Twice

Список победителей The Game Awards 2019:

Игра года — Sekiro: Shadows Die Twice

Лучшая режиссура — Death Stranding

Лучший экшен — Devil May Cry 5

Лучшая приключенческая игра — Sekiro: Shadows Die Twice

Лучшая ролевая игра – Disco Elysium

Лучшее повествование — Disco Elysium

Лучшая инди-игра — Disco Elysium

Лучший файтинг — Super Smash Bros. Ultimate

Лучшее художественное оформление— Control

Лучший саундтрек — Death Stranding

Лучшая актерская роль — Мадс Миккельсен (Death Stranding)

Лучший звуковой дизайн — Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Лучшая игра-сервис — Fortnite

Лучшая игра с социальной значимостью — GRIS

Лучшая мобильная игра — Call of Duty Mobile

Лучшая поддержка сообщества — Destiny 2

Лучшая VR/AR-игра — Beat Saber

Лучшая игра для всей семьи — Luigi’s Mansion 3

Лучшая стратегия — Fire Emblem Three Houses

Лучшая спортивная/гоночная игра — Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Лучшая мультиплеерная игра — Apex Legends

Лучший создатель контента — Shroud

Лучшая киберспортивная игра — League of Legends

Лучший киберспортивный игрок — Bugha

Лучшая киберспортивная команда — G2 Esports

Лучшее киберспортивное событие — League of Legends World Championship 2019

Также на The Game Awards 2019 была показана первая игра, которая войдет в линейку проектов на Playstation 5. Это фэнтези слэшер от студии Gearbox с системой лута, который называется Godfall. Игра выйдет в конце 2020 года и не будет эксклюзивом для PS5. На ПК ее можно будет приобрести в цифровом магазине Epic Games Store.

Трейлер Godfall