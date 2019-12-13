Death Stranding не стала лучшей игрой года. Чем закончилась церемония The Game Awards 2019
В ночь с 12 на 13 декабря в Лос-Анджелесе в театре Microsoft прошла ежегодная церемония награждения, отмечающая достижения в индустрии компьютерных игр The Game Awards 2019.
Больше всего номинаций получила Death Stranding. Игра легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы о тяжелых буднях курьера в постапокалиптичном мире была номинирована в девяти категориях. Сразу за ней шел фантастический шутер от третьего лица Control, у которого было 8 номинаций. Оба проекта боролись за звание «Лучшей игры года». Однако в итоге главная награда досталась приключенческому экшену о феодальной Японии – Sekiro: Shadows Die Twice.
Трейлер Sekiro: Shadows Die Twice
Список победителей The Game Awards 2019:
- Игра года — Sekiro: Shadows Die Twice
- Лучшая режиссура — Death Stranding
- Лучший экшен — Devil May Cry 5
- Лучшая приключенческая игра — Sekiro: Shadows Die Twice
- Лучшая ролевая игра – Disco Elysium
- Лучшее повествование — Disco Elysium
- Лучшая инди-игра — Disco Elysium
- Лучший файтинг — Super Smash Bros. Ultimate
- Лучшее художественное оформление— Control
- Лучший саундтрек — Death Stranding
- Лучшая актерская роль — Мадс Миккельсен (Death Stranding)
- Лучший звуковой дизайн — Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Лучшая игра-сервис — Fortnite
- Лучшая игра с социальной значимостью — GRIS
- Лучшая мобильная игра — Call of Duty Mobile
- Лучшая поддержка сообщества — Destiny 2
- Лучшая VR/AR-игра — Beat Saber
- Лучшая игра для всей семьи — Luigi’s Mansion 3
- Лучшая стратегия — Fire Emblem Three Houses
- Лучшая спортивная/гоночная игра — Crash Team Racing: Nitro-Fueled
- Лучшая мультиплеерная игра — Apex Legends
- Лучший создатель контента — Shroud
- Лучшая киберспортивная игра — League of Legends
- Лучший киберспортивный игрок — Bugha
- Лучшая киберспортивная команда — G2 Esports
- Лучшее киберспортивное событие — League of Legends World Championship 2019
Также на The Game Awards 2019 была показана первая игра, которая войдет в линейку проектов на Playstation 5. Это фэнтези слэшер от студии Gearbox с системой лута, который называется Godfall. Игра выйдет в конце 2020 года и не будет эксклюзивом для PS5. На ПК ее можно будет приобрести в цифровом магазине Epic Games Store.