Звезда «Миссии невыполнимой 6» рассказал каким персонажем любит играть в Overwatch

Актер Генри Кавилл признался, что вернулся в Overwatch только в этом году

Звезда фильмов «Миссия невыполнима 6» и «Бэтмен против Супермена», актер Генри Кавилл рассказал о своем любимом персонаже в игре Overwatch. Об это Кавилл признался поклонникам на выставке Comic Con в Аргентине, где проходила презентация сериала «Ведьмак» от Netflix.

Отвечая на вопрос фанатов, Генри признался, что его любимый персонаж в Overwatch это Симметра. «Я вернулся к игре только в этом году. Персонажа, которого я изначально выбрал как основного, обычно никто не берет. За него довольно сложно играть. А теперь, из-за последних патчей все ненавидят этого героя», - отметил актер.

Геймплей Симметры в Overwatch

Также Кавилл уточнил, что предпочитает быстрые матчи с ботами, но готов принять вызов и от реальных игроков.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.

Напомним, актер Генри Кавилл известный поклонник видеоигр. Именно благодаря своей любви к The Wither 3: Wild Hunt, он еще до кастинга изъявил желание сыграть Геральта – главного героя сериала «Ведьмак» от Netflix. Первый сезон шоу выйдет 20 декабря этого года.