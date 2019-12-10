По мотивам культового сериала «Твин Пикс» выйдет VR-игра

В игре можно будет исследовать «Черный Вигвам» и встретиться с убийцей Лоры Палмер

Студия Collider Games при поддержке телеканала Showtime анонсировала игру для шлемов виртуальной реальности по мотивам культового сериала Девида Линча - «Твин Пикс».

Трейлер Twin Peaks VR

В игре Twin Peaks VR нужно будет решать головоломки и исследовать локаций, среди которых появятся такие знаковые места из сериала, как полицейский участок, где агент ФБР Дейл Купер проводил много времени, а также мистический «Черный Вигвам». Кроме того, игроки смогут встретить в игре знакомых персонажей, в числе которых будет и убийца Лоры Палмер - героини сериала, убийство которой расследовали в шоу. Сюжет затронет все три сезона сериала «Твин Пикс».

Согласно информации от разработчиков, игра Twin Peaks VR выйдет до конца 2019 года. Чтобы сыграть в нее понадобится шлем виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive или Oculus Rift. Также со временем планируется релиз на PlayStation VR для консоли PS4.