цей матеріал доступний українською

Организаторы турнира по Dota 2 дают бесплатные билеты в Буковель на WePlay! Bukovel Minor 2020

12:15, 10 декабря 2019
Игры
121 1
На турнир по Dota 2 в Буковель дают бесплатные билеты / weplay.tv

В начале следующего года, с 9 по 12 января на крупнейшем горнолыжном курорте Украины - в Буковеле пройдет WePlay! Bukovel Minor 2020 – основная стадия чемпионата по игре Dota 2. Организаторы мероприятия решили не предлагать дорогостоящие билеты, а раздать всем желающим бесплатные пригласительные.

Что такое Minor-турнир

Minor - это статус, который получают турниры с призовым фондом в $150 тысяч. Эту сумму впоследствии удваивает разработчик игры, компания Valve. Minor-турниры важны для команд второго дивизиона и помогают им пробиться на главные, Major-турниры с крупным призовым фондом.

Для получения бесплатного билета на WePlay! Bukovel Minor 2020 нужно зарегистрироваться на этом сайте организаторов и скачать электронный пропуск.

На чемпионате выступят восемь коллективов из шести регионов.

В группе А:

  • Geek Fam
  • Ninjas in Pyjamas
  • Royal Never Give Up
  • Team Spirit

В группе В:

  • FURIA Esports
  • Fighting Pandas
  • Gambit Esports
  • Nigma

Команды поборются за призовой фонд в $300 тысяч, 660 очков Dota Pro Circuit и слот на DreamLeague Leipzig Major.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter