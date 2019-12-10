Организаторы турнира по Dota 2 дают бесплатные билеты в Буковель на WePlay! Bukovel Minor 2020

Турнир с призовым фондом в $300 тысяч пройдет на украинском горнолыжном курорте с 9 по 12 января 2020 года.

В начале следующего года, с 9 по 12 января на крупнейшем горнолыжном курорте Украины - в Буковеле пройдет WePlay! Bukovel Minor 2020 – основная стадия чемпионата по игре Dota 2. Организаторы мероприятия решили не предлагать дорогостоящие билеты, а раздать всем желающим бесплатные пригласительные.

Что такое Minor-турнир

Minor - это статус, который получают турниры с призовым фондом в $150 тысяч. Эту сумму впоследствии удваивает разработчик игры, компания Valve. Minor-турниры важны для команд второго дивизиона и помогают им пробиться на главные, Major-турниры с крупным призовым фондом.

Для получения бесплатного билета на WePlay! Bukovel Minor 2020 нужно зарегистрироваться на этом сайте организаторов и скачать электронный пропуск.

На чемпионате выступят восемь коллективов из шести регионов.

В группе А:

Geek Fam

Ninjas in Pyjamas

Royal Never Give Up

Team Spirit

В группе В:

FURIA Esports

Fighting Pandas

Gambit Esports

Nigma

Команды поборются за призовой фонд в $300 тысяч, 660 очков Dota Pro Circuit и слот на DreamLeague Leipzig Major.