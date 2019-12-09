NAVI распускает состав по игре Paladins

Киберспортивный клуб решил и сосредоточить свои ресурсы на других дисциплинах

Сегодня украинский киберспортивный клуб Natus Vincere (NAVI) на своем официальном сайте сообщил о том, что принял решение отказаться от состава по игре Paladins.

Как сообщили в NAVI, такое решение было принято в связи с низкой популярностью игры, а также с изменением условий проведения чемпионатов. «Данное решение клуб Natus Vincere принял из-за смены формата Лиги в следующем году. Как киберспортивная дисциплина, Paladins не развивается так, как это было в первые годы существования игры. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь парней, которые представляли организацию все это время: они отдали очень много времени и сил, чтобы стать топ-1 в Лиге. Спасибо фанатам, которые на протяжении нескольких лет были с нами. Парни продолжают играть и стримить, поэтому залетайте к ним на трансляцию и окажите поддержку», - сообщил менеджер NAVI по Paladins Михаил Паламар.

NAVI на турнире Paladins Pro League 2019

Таким образом, с сегодняшнего дня участники NAVI.Paladins, а именно: Кай фон Дюппе, Кари Парвиайнен, Тему Тенхунен; Кевин Дженсен и Андре Кошта стали свободными агентами.

Что такое Paladins

Paladins – это многопользовательский free-to-play шутер от первого лица, где команды 5 на 5 человек сражаются друг с другом, достигая по ходу игры целей, необходимых для победы. Каждый из персонажей Каждый герой пользуется особым оружием и имеет 4 уникальных навыка, включая ультимативную способность.

Напомним, NAVI подписали состав по Paladins в сентябре 2017 года. За это время команда победила на World Championship 2018, Paladins Masters 2018, Paladins Summer Finals 2018 и в двух фазах 2019 PPL.