В «Гвинт» вышло дополнение «Купцы из Офира»

Дополнение содержит более 70 новых карт, новые тактические приемы и механики.

Сегодня, 9 декабря, в коллекционной карточной игре «Гвинт» вышло дополнение под названием «Купцы из Офира». Обновление добавило в игру более 70 новых карт.

Помимо карт разработчики добавили новые стратегические приемы, которые игрок сможет настраивать при создании своей колоды. Если ранее по умолчанию в игре был только один такой прием – «Тактическое преимущество», он давался тому, кто ходит первым в матче. Теперь же таких приемов 12, каждый со своими уникальными свойствами. Так, к примеру, прием «Урна теней» может активировать способность «Завещание» у бронзового дружественного отряда, что подойдет фракции «Чудовища», а прием «Глаз тигра» - даст 4 монеты, что придется кстати фракции «Синдикат».

Трейлер дополнения «Купцы из Офира»

Также с дополнением «Купцы из Офира» в игре появилась новая механика – «Сценарии». Это особый типа карт – артефакты, которые могут срабатывать поэтапно при соблюдении определенных условий.

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Студия CD Projekt RED пообещала дать всем игрокам по одной бесплатной бочке с картами из дополнения «Купцы из Офира», если они зайдут в «Гвинт» до 16 декабря.

Дополнение «Купцы из Офира» вышло на ПК и IOS. На PS4 и Xbox One игра останется без обновлений, так как разработчики прекращают поддержку версий игры для консолей.